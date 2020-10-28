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Матвеев: «Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб»

сегодня, 10:50

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о нападающем краснодарского клуба Магомеде-Шапи Сулейманове.

Старательный парень. Пытается приносить пользу. Иногда получается, иногда нет. После того как он несколько раз забил после выхода на замену, болельщики стали требовать большего — и от него, и от клуба.

Его амбиции тоже выросли, но надо учитывать и высокую конкуренцию. Игроку мало несколько раз взлететь — нужно еще удержаться на высоком уровне.

Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб. В «Краснодаре» всегда помогут талантливому футболисту, который хочет играть за клуб.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 11:07
Непонятно одно: откуда взялись трубы?
Ну выходил на замену, положил несколько красивых мячей. И? это всё?
Почаще бы смотрелся в зеркало. Уж не такие выдающиеся данные для футбола. Ни роста, ни физики. Рубиновский Хвича смотрится куда интереснее.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:01
Остается только надеяться на это.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 10:57
Думаю Шапи преодолеет все трудности
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