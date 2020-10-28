Матвеев: «Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб»

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» поделился мнением о нападающем краснодарского клуба .

Старательный парень. Пытается приносить пользу. Иногда получается, иногда нет. После того как он несколько раз забил после выхода на замену, болельщики стали требовать большего — и от него, и от клуба.

Его амбиции тоже выросли, но надо учитывать и высокую конкуренцию. Игроку мало несколько раз взлететь — нужно еще удержаться на высоком уровне.

Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб. В «Краснодаре» всегда помогут талантливому футболисту, который хочет играть за клуб.