Матвеев: «Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб»

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о нападающем краснодарского клуба Магомеде-Шапи Сулейманове.
Старательный парень. Пытается приносить пользу. Иногда получается, иногда нет. После того как он несколько раз забил после выхода на замену, болельщики стали требовать большего — и от него, и от клуба.
Его амбиции тоже выросли, но надо учитывать и высокую конкуренцию. Игроку мало несколько раз взлететь — нужно еще удержаться на высоком уровне.
Я верю, что Шапи справится с непростым периодом медных труб. В «Краснодаре» всегда помогут талантливому футболисту, который хочет играть за клуб.
Ну выходил на замену, положил несколько красивых мячей. И? это всё?
Почаще бы смотрелся в зеркало. Уж не такие выдающиеся данные для футбола. Ни роста, ни физики. Рубиновский Хвича смотрится куда интереснее.
Ну выходил на замену, положил несколько красивых мячей. И? это всё?
Почаще бы смотрелся в зеркало. Уж не такие выдающиеся данные для футбола. Ни роста, ни физики. Рубиновский Хвича смотрится куда интереснее.