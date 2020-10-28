Геркус: «Результативное поражение „Локомотива“ — это хороший результат»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Локомотив» сыграл отлично, мои поздравления! Очень рад за ребят, в особенности за Антона Миранчука. Классно сыграли, молодцы. В этой ситуации это лучший из возможных вариантов.

Не обольщаясь скользким счетом, считал и считаю, что сыграть вничью, а тем более выиграть у «Баварии», невозможно. Все-таки 13 (тринадцатая!) победа в Лиге Чемпионов подряд у баварцев! Поэтому поражение всего в один мяч, результативное поражение — это хороший результат.