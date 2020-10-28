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Геркус: «Результативное поражение „Локомотива“ — это хороший результат»

сегодня, 10:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Локомотив» сыграл отлично, мои поздравления! Очень рад за ребят, в особенности за Антона Миранчука. Классно сыграли, молодцы. В этой ситуации это лучший из возможных вариантов.

Не обольщаясь скользким счетом, считал и считаю, что сыграть вничью, а тем более выиграть у «Баварии», невозможно. Все-таки 13 (тринадцатая!) победа в Лиге Чемпионов подряд у баварцев! Поэтому поражение всего в один мяч, результативное поражение — это хороший результат.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:22
Отсутствие результата тоже результат.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
надо отпраздновать такое дело)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:13
Поражение - нельзя считать хорошим результатом... Пусть ещё скажет, что Локомотив проиграл "на классе". Хороший результат-это, как минимум, ничья.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:12
А где результат....:((((((
beefs
beefs
сегодня в 10:11
очень хороший, только результата нет...
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