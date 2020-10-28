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Матвеев: «Думаю, слабое место „Челси“ — вратарь»

сегодня, 10:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о главных проблемах лондонского клуба.

Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема. С четырех защитников на трех центральных.

Видно, что Лэмпард ищет скелет, на который потом можно поставить хорошую игру. Пока получается не совсем так, как хотелось. В обороне действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным мячам и потере очков. Предполагаю, Фрэнк сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие затраты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.

Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Менди еще только адаптируется. Например, в игре с «Манчестером» неуверенно играл ногами. Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:31
До этого вратаря ещё добежать надо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:20
Значит почаще бить...
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