Ловрен: «„Зенит“ чувствует себя хорошо перед матчем с „Боруссией“»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, наша команда чувствует себя хорошо. Более или менее настроение возвращается после двух поражений. Мы — профессионалы. Понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний (пресс-конференция состоялась 27 октября — прим.) матч.