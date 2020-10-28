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Ловрен: «„Зенит“ чувствует себя хорошо перед матчем с „Боруссией“»

сегодня, 10:45
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, наша команда чувствует себя хорошо. Более или менее настроение возвращается после двух поражений. Мы — профессионалы. Понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний (пресс-конференция состоялась 27 октября — прим.) матч.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:39
Нужно чувствовать себя плохо, переживать и стараться исправиться.Но толку не будет всё равно.Последние две игра показали это. ЛЧ с вами уже точно можно и не смотреть
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 11:37
Мало чувствовать, надо доказать, что не зря чемпионы.
nubom
nubom
сегодня в 11:31
Вы бы больше думали о здоровье болельщиков...
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 11:29
Они только думают ... Более-менее ... Понимают ..... - это все вводные слова. Профессионалы должны быть уверены, выходить биться и драться за победу. Разозлиться !!!! А не сопли жевать, опять уверенности ноль чемпионшипы.
FROBI
FROBI
сегодня в 11:26
"Мы — профессионалы."
Профессиональные сниматели газового бабла с банковских карт )
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 11:03
Перед конечно хорошо) А вечером будете чувствовать себя, как Азмун после очередной встречи с Дзюбой)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:59
Результат над Зенитом уже не давлеет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:51
Сегодня получите третье поражение к ряду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:48
это единственный положительный момент)))
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