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Геркус: «„Боруссия“ не могла поверить, что „Зенит“ отказывается играть»

сегодня, 09:42

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражения всех российских клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех – забил гол, молодец. Можно заворачивать – продавать.

«Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно – работало. Потом сломалось, и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Снова попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться ещё больше. Куда уж больше.

«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что Зенит проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны ещё красивее прогнать – у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

А на деле – на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0. Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 10:43
Надо и Зенит похвалить. Всё же не разгром. Похвалили ведь проигрыши Локо и быков. ))))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:41
Геркуса нужно отлучить от футбола. и от интервью. как и всех тех, кто посмел необоснованно критиковать доминатора. Это ни в какие ворота - говорить подобное на всю страну. У нас есть чемпион. Точка. Обсуждать Зенит - это как обсуждать в основе Дзюба или не в основе. Нельзя!
Знатог
Знатог
сегодня в 10:38
Ндааа, лучче какей чем фу-бол.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:37
Тот случай, когда с позором избежали разгрома...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 10:37, ред.
Зениту надо на следующий сезон выделить 1 миллиард трансферных денег. Может тогда хоть получится 3 место в группе лч занять. Вилков и ему подобные, думаю, вытащат питерцев в турнир.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Ваш ? Сегодня посмотрим ! ))))
Аpбитр
Аpбитр ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 10:32
p
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:32
Очень печальный результат. А как радовались , что три команды в ЛЧ играть будут. Но соперники это радостное настроение быстро нам угробили. Ну от Локомотива трудно было ожидать "подвига", но вот двое других явно расстроили. А наш "флагман" вообще после двух туров с баранкой остался . Очень все плачевно пока все у наших клубов. Надеяться на чудо не приходится. Радостные ожидания обернулись горькими пилюлями. Жаль.
Всем здоровья.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 10:30
Лимит убил наш футбол,скоро ни одна из наших команд не будет напрямую играть в Л.Ч.,скатился на 10-12место,неужели руководители футбола ничего не видят?на выход этих руководителей..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Всё правильно говорит,Мы чужие в ЛЧ! Наш уровень ЛЕ!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 10:21
Умом Зенит им не понять,
Аршином общим не измерить.
Ну, не умеет он играть,
Семак лишь в чудо ещё верит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:15
Как не печально, но он прав. Мы чужие и нищие...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:12
А мы каждый год видим,что Зенит отказывается играть в ЛЧ!!!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:10
С флагмана и спрос выше. Второй год позор не заканчивается в ЛЧ.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:06
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    Да , не купили напа за 100 млн !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 10:03
    Виноват во всем Семак , Дзюба не причем !)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 10:00
    Все было предсказуемо....ничем никто не удивил
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 09:53
    Играли два никчемных на настоящий момент коллектива,победил сильнейший и храбрейший.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ Zenit_84 (раскрыть)
    сегодня в 09:49
    Как не подготовились?Кино сняли же)
    за
    за
    сегодня в 09:48
    Отдельно поздравляю Медведева! жду от него зажигательных речей!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 09:47
    Зенит фаворит в борьбе за 4 место в группе
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 09:44
    Такой нынче Зенит. Вообще не подготовились к ЛЧ
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