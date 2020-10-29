Геркус: «„Боруссия“ не могла поверить, что „Зенит“ отказывается играть»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражения всех российских клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех – забил гол, молодец. Можно заворачивать – продавать.

«Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно – работало. Потом сломалось, и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Снова попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться ещё больше. Куда уж больше.

«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что Зенит проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны ещё красивее прогнать – у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

А на деле – на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0. Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.