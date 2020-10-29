Хомуха: «Будем надеяться, что ЦСКА проявит себя в Лиге Европы»

Бывший футболист ЦСКА считает, что москвичи способны победить загребское «Динамо» в матче Лиги Европы.

Думаю, армейцы учтут свои ошибки в матче с «Вольфсбергом». Уровень соперника сейчас повыше, но успешное выступление во внутреннем чемпионате должно придать сил и эмоций команде. Мне кажется, подопечные Виктора Ганчаренко будут играть с соперником из Загреба с позиции силы. Сейчас ЦСКА набрал ход в чемпионате России, вышел на второе место и дышит в спину лидирующему «Спартаку». У армейцев стали выздоравливать выбывшие из-за травм футболисты, отчего конкуренция за место в составе становится всё выше. За счет этого они показывают хорошие игру и результаты в РПЛ . Будем надеяться, что в Лиге Европы тоже себя проявят.