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Хомуха: «Будем надеяться, что ЦСКА проявит себя в Лиге Европы»

сегодня, 09:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо20:55 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что москвичи способны победить загребское «Динамо» в матче Лиги Европы.

Думаю, армейцы учтут свои ошибки в матче с «Вольфсбергом». Уровень соперника сейчас повыше, но успешное выступление во внутреннем чемпионате должно придать сил и эмоций команде. Мне кажется, подопечные Виктора Ганчаренко будут играть с соперником из Загреба с позиции силы. Сейчас ЦСКА набрал ход в чемпионате России, вышел на второе место и дышит в спину лидирующему «Спартаку». У армейцев стали выздоравливать выбывшие из-за травм футболисты, отчего конкуренция за место в составе становится всё выше. За счет этого они показывают хорошие игру и результаты в РПЛ. Будем надеяться, что в Лиге Европы тоже себя проявят.

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Все комментарии
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 09:16
Один забит восемь пропущено, неделя искрометного отечественного футбола в еврокубках продолжается.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:11
Коняшки на ходу и по игре я думаю самая привлекательная команда в РПЛ. Победы им.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:03
Больше надеяться не на кого.
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