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Фавр: «„Зенит“ должен был побеждать „Брюгге“ и сегодня не разочаровал»

сегодня, 03:07
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы контролировали игру и заслуженно победили. Старались больше использовать фланги: Санчо и Рейна постоянно смещались в центр. «Зенит» сегодня оборонялся в девять человек. Но я доволен действиями своих футболистов. Отмечу защиту — именно так мы и должны играть в обороне.

Я посмотрел несколько игр «Зенита». Мне понравились три-четыре футболиста. Считаю, что у российской команды много хороших исполнителей. Сложно выделить кого-то одного…

«Зенит» не разочаровал. У них не было шансов, потому что мы здорово сыграли сегодня. Смотрел матч с «Брюгге» — они должны были побеждать. Мы сделали правильные выводы.

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