Червиченко: «Сафонов такую плюху запустил, что руки опускаются»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Челси» (0:4) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, что давно пора снимать розовые очки и говорить о реальности. А реальность такова, что клубы, которые решают в Лиге чемпионов серьёзные задачи, должны с лёгкостью грузить нам по два-три мяча. Единственное, что «Бавария» день назад не выглядела в матче с «Локомотивом» кровожадной, но по созданным моментам такое вполне могло быть.

«Краснодар» мне в принципе нравится, но это ощущение провинциализма (не в плохом смысле этого слова) всё равно превалирует в команде. И порой они боятся, и эта внутренняя боязнь и комплекс новичка, наверное, сказываются. Поэтому «Краснодар» проваливается. Да, пенальти сначала «быкам» не забили, но потом Сафонов такую плюху запустил, что руки опускаются. Конечно, это чисто вратарский мяч был, хотя после этого «Краснодар» старался бежать и что-то делать.

Думаю, в таких матчах выплывает и проблема судейства в нашем чемпионате. У нас оно ангажированное. И, в основном, судьи свистят так, как им это удобно, так, как надумано. Наши команды к такому судейству привыкают, а потом на международной арене сталкиваются с абсолютно противоположным судейством, что тоже ставит в некоторый тупик.

Есть ли что ловить «Краснодару» с «Севильей»? Нет. Я смотрел «Севилью» — команда очень хороша. Но «Краснодар», может быть, ещё дома одержит победу над «Ренном» и пройдёт в плей-офф Лиги Европы. Остальным нашим командам в Лиге чемпионов, думаю, вообще ничего не светит.