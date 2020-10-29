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Червиченко: «Сафонов такую плюху запустил, что руки опускаются»

сегодня, 02:31
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Челси» (0:4) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, что давно пора снимать розовые очки и говорить о реальности. А реальность такова, что клубы, которые решают в Лиге чемпионов серьёзные задачи, должны с лёгкостью грузить нам по два-три мяча. Единственное, что «Бавария» день назад не выглядела в матче с «Локомотивом» кровожадной, но по созданным моментам такое вполне могло быть.

«Краснодар» мне в принципе нравится, но это ощущение провинциализма (не в плохом смысле этого слова) всё равно превалирует в команде. И порой они боятся, и эта внутренняя боязнь и комплекс новичка, наверное, сказываются. Поэтому «Краснодар» проваливается. Да, пенальти сначала «быкам» не забили, но потом Сафонов такую плюху запустил, что руки опускаются. Конечно, это чисто вратарский мяч был, хотя после этого «Краснодар» старался бежать и что-то делать.

Думаю, в таких матчах выплывает и проблема судейства в нашем чемпионате. У нас оно ангажированное. И, в основном, судьи свистят так, как им это удобно, так, как надумано. Наши команды к такому судейству привыкают, а потом на международной арене сталкиваются с абсолютно противоположным судейством, что тоже ставит в некоторый тупик.

Есть ли что ловить «Краснодару» с «Севильей»? Нет. Я смотрел «Севилью» — команда очень хороша. Но «Краснодар», может быть, ещё дома одержит победу над «Ренном» и пройдёт в плей-офф Лиги Европы. Остальным нашим командам в Лиге чемпионов, думаю, вообще ничего не светит.

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протон1
протон1
сегодня в 03:10
я ваще в шоке. стадики построили. все сделали. а никто не едит. капелло сказал. еси вы заденьги. то в россию. а так там ловить нечего. капелло сказал я там награбил и свалил
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 02:48
Безобразный первый мяч загнал меня в ступор, я его внимательно пересматривал, думал что Сафонова подменили. К концу матча смирился, потому что все равно бы насували. Сафонову не расстраиваться. Все еще впереди. Наши клубы не неконкурентоспособны на фоне топ-4 чемпионатов. С Францией (кроме ПСЖ) что-то можем зацепить. Будем наслаждать внутренним противостоянием Зенит против ЦСКА против Спартака против Краснодара против Локомотива и так далее. ЦСКА последняя надежда. Не подведите.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:39
Это бывает, что поделать.
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