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Петржела: «„Зенит“ снова займёт 4-е место. О ЛЕ можно и не мечтать»

сегодня, 02:05
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился впечатлениями от матча бывшего клуба против дортмундской «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» — не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

Будто повторение прошлого года. Снова будет четвёртое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 02:16
Почти точно так и будет. Боруссия Дортмунд и Лацио очень сильны, Брюгге довольно силён и крепок, и уже сумел обыграть Зенит и сыграть вничью в Лацио, занять третье место хоть и не невозможно, но крайне сложно. В общем, можно ждать откровенного провала выступления Зенита в Лиге Чемпионов после шестого тура группового этапа.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:07
пожалуй так и будет.
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