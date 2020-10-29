Петржела: «„Зенит“ снова займёт 4-е место. О ЛЕ можно и не мечтать»

Экс-наставник «Зенита» поделился впечатлениями от матча бывшего клуба против дортмундской «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» — не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

Будто повторение прошлого года. Снова будет четвёртое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается.