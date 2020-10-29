Бышовец — о Сафонове: «Молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Локомотива» поделился впечатлениями после поражения «Краснодара» от «Челси» в матче Лиги чемпионов.

«Челси» с запасом выиграл первый тайм. Не прилагая сверхусилий, английский клуб взял свое. Тут, конечно, им помог Сафонов, совершивший несвойственную для себя ошибку. Думаю, она психологически повлияла на «Краснодар», ведь во многом благодаря голкиперу команда уверенно себя чувствовала в прошлых матчах Лиги чемпионов, когда Матвей ее систематически спасал.

Такие помарки неизбежны. Это нормально, что молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов, набирает опыт через ошибки. Это поражение в перспективе может помочь «Краснодару» вырасти как команде и уже более уверенно выступать в Лиге чемпионов.