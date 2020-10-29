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Бышовец — о Сафонове: «Молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов»

сегодня, 08:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился впечатлениями после поражения «Краснодара» от «Челси» в матче Лиги чемпионов.

«Челси» с запасом выиграл первый тайм. Не прилагая сверхусилий, английский клуб взял свое. Тут, конечно, им помог Сафонов, совершивший несвойственную для себя ошибку. Думаю, она психологически повлияла на «Краснодар», ведь во многом благодаря голкиперу команда уверенно себя чувствовала в прошлых матчах Лиги чемпионов, когда Матвей ее систематически спасал.

Такие помарки неизбежны. Это нормально, что молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов, набирает опыт через ошибки. Это поражение в перспективе может помочь «Краснодару» вырасти как команде и уже более уверенно выступать в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:11
Без поражений нет побед. Опыт приходит через пропущенные голы, осознание своих ошибок и работы над ними. Матвей талантливый парень и всё у него получится.
Челси, конечно, сурово вчера накидал, надеюсь, кипер не сломается психологически.
Удачи Краснодару и побыстрее одержать первую победу в ЛЧ...
ABir
ABir
сегодня в 09:05
Да , обидный косяк, и очень не кстати
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:03
Бышовец прав, а ошибки у всех бывают...Жаль только, что в таком матче.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
VMP больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 65. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:58
Пока привыкать будет, уже может и вылетят к тому времени
shlomo
shlomo
сегодня в 08:55
Привыкнет....пусть все получится
beefs
beefs
сегодня в 08:55
интересно чем же пропущенный гол поможет...
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