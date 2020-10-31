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«Чайка» направила запрос в судейскую комиссию РФС по работе Турбина

сегодня, 11:19
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

Генеральный директор «Чайки» Максим Пономарёв сообщил, что клуб направил запрос в судейскую комиссию РФС по работе арбитра Евгения Турбина на матче 18-го тура ФНЛ против «Чертаново» (2:1).

Вчера в пресс-службе «Чайки» выразили недовольство судейскими решениями Турбина в матче.

Прежде всего хочу сказать спасибо футбольной общественности, блогерам, журналистам федеральных каналов, нашим болельщикам, которые оказались едины в своих мнениях относительно увиденного. Да, наш клуб из небольшого населенного пункта, но мы не потерпим подобного отношения к себе. «Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей.

В нынешней непростой ситуации Футбольная Национальная Лига прикладывает невероятные усилия, для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу.

Но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи.

В Песчанокопском живут простые и добрые люди, которые любят свою команду и хотят прежде всего наслаждаться футболом. В составе клуба немало молодых футболистов, у которых только формируется футбольный менталитет. Возникает вопрос: видя подобные ситуации, что они могут впитать в себя? Принципы справедливости? Не думаю.

Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче против «Чертаново».

Ещё раз спасибо всем за поддержку и до встречи завтра на стадионе!

Напомним, что Турбин был отстранен на две игры РПЛ по итогам матча «Сочи» — «Ростов». Арбитр удалил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

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particular
particular
сегодня в 11:27, ред.
Понять сложно, принять трудно...
Но неизбежно, ибо, особо, пыль никто поднимать не станет...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:25
пойдёшь за правдой -сотрутся до 63)))))играть нечем будет))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
Учить их надо...
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