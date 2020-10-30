ЭСК РФС признал ошибки арбитра в пользу «Локомотива» в матче с «Ротором»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные моменты матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Ротор» (1:2).
«Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку „Локомотива“ Дмитрию Живоглядову на 23-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Живоглядов совершил движение рукой в направлении лица соперника без использования чрезмерной силы.
Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку „Локомотива“ Мурило на 67-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Мурило остановил с нарушением правил игры перспективную атаку соперника, которая ввиду значительного расстояния до ворот и возможности игрока „Локомотива“ Даниила Куликова вмешаться в развитие игрового эпизода не может быть рассмотрена как лишение явной возможности забить гол.
Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Ротора“ на 81-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист „Ротора“ Соломон Кверквелия после первого касания мяча плечом в борьбе с нападающим совершает движение рукой и инициирует тем самым второе касание мяча локтем. В момент повторного касания рука находится не в естественном положении, увеличивает проекцию тела игрока, поэтому данное движение рукой в направлении мяча должно быть наказано», — говорится в заявлении ЭСК РФС.