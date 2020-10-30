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ЭСК РФС признал ошибки арбитра в пользу «Локомотива» в матче с «Ротором»

сегодня, 17:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные моменты матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Ротор» (1:2).

«Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку „Локомотива“ Дмитрию Живоглядову на 23-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Живоглядов совершил движение рукой в направлении лица соперника без использования чрезмерной силы.

Судья ошибочно не вынес предупреждение игроку „Локомотива“ Мурило на 67-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Мурило остановил с нарушением правил игры перспективную атаку соперника, которая ввиду значительного расстояния до ворот и возможности игрока „Локомотива“ Даниила Куликова вмешаться в развитие игрового эпизода не может быть рассмотрена как лишение явной возможности забить гол.

Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Ротора“ на 81-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист „Ротора“ Соломон Кверквелия после первого касания мяча плечом в борьбе с нападающим совершает движение рукой и инициирует тем самым второе касание мяча локтем. В момент повторного касания рука находится не в естественном положении, увеличивает проекцию тела игрока, поэтому данное движение рукой в направлении мяча должно быть наказано», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:06
Судьи зарабатывают как могут!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Сухины дети (раскрыть)
сегодня в 18:03
Мы и без этого побеждать умеем )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:02
Ладно , признали, а дальше что???
ДСА
ДСА
сегодня в 17:59
Даже судейство Локомотиву не помогло.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:59
И при этом Ротор выиграл)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:55
И что с того? Три очка кому-то добавили? Небо на землю рухнуло?? "Открытие" закрыли"???
Сухины дети
Сухины дети ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 17:52
Платите, кто вам мешает!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 17:49
Хм, почему то ЦСКА в ворота Локомотива за более явную игру рукой пенальти не дали... Но конечно Сухина на все 100% отрабатывает свою зп в Локо, лучший трансфер в истории Локо!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 17:48
2 жёлтые...и чего добился Ротор? Ну 2 желтые не дал судья. По пенальти все четко, красных не было...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
Простительно, Локо и так опозорился с Ротором.
офигенный
офигенный
сегодня в 17:41
это им не помогло
Gahi
Gahi
сегодня в 17:41
Что-то много ошибок стало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:41
Год прошол,они не как не успокоятся!
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