ЭКС РФС сообщил об ошибках Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

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вчера, 22:43

ЭКС РФС вынесла решение по судейству арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .