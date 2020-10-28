ЭКС РФС сообщил об ошибках Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

ЭКС РФС вынесла решение по судейству арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича.