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ЭКС РФС сообщил об ошибках Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

вчера, 22:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЭКС РФС вынесла решение по судейству арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:37
ЭСК полностью подтвердил мои утверждения еще во время матча.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:35
То есть засчитал левый гол спартака и отменил законный гол спартаку, теперь о последствиях, быки потеряли три очка, которых никто и никогда им не вернёт, спартак напротив приобрёл три очка которые никто и никогда не отберёт, федун расстался с чемоданчиком а безбородов получил чемоданчик.
SoloZone
SoloZone
вчера в 23:24
Странно как-то... Нарушения плюс-минус идентичные в обоих эпизодах, т.е., если нарушение со стороны Понсе было (я придерживаюсь этого мнения), то во втором эпизоде соответственно тоже, а, если во втором эпизоде нарушения не было, то и Понсе забил по правилам. Очень странное решение ЭКС РФС.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 23:14
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 23:13
    опять же судейские ошибки в игре спартака, где жалобы федуна? или они появляются только когда в сторону спартака плохо судят?
    Faustello
    Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Зато тарасня думают что они герои выиграв у нашего дубля с помощью судейки.
    Faustello
    Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    вчера в 23:05
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:04
      Краснодару от этого не легче
      Wolf77785
      Wolf77785
      вчера в 23:04
      и дураку было понятно!
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      вчера в 22:58
      Безбородов не ошибался, а отрабатывал поставленную установку федуна
      DEIVID
      DEIVID
      вчера в 22:58
      Да и вообще наср...
      Супервайзер
      Супервайзер
      вчера в 22:52
      Миллер лютует. Пример Безбородова- другим наука. Спартак- красная тряпка в глазах разъяренных бессилием в еврокубках представителей самой культурной в мире столицы, которые и заправляют в российском футболе и не только.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 22:48
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 22:48
        И чё? А ничё!!!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 22:44
        В пользу Федуна можно...
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