ЭКС РФС: «Казарцев ошибочно удалил Ерёменко в матче „Ростов“ — „Химки“»

ЭКС РФС вынесла решения по судейству в матчах 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки» и «Локомотив» — «Ротор». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС , на которой были рассмотрены обращения футбольных клубов «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» по качеству судейства.

«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Ерёменко в матче против «Химок» на 70-й минуте матча. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».