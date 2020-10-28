ЭКС РФС: «Казарцев ошибочно удалил Ерёменко в матче „Ростов“ — „Химки“»

ЭКС РФС вынесла решения по судейству в матчах 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки» и «Локомотив» — «Ротор». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой были рассмотрены обращения футбольных клубов «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» по качеству судейства.
«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Ерёменко в матче против «Химок» на 70-й минуте матча. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».
«Ротор» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку трем эпизодам матча против «Локомотива» на 23-й, 67-й и 81-й минутах матча. Большинством голосов (5 против 2) комиссия посчитала, что судья Сергей Иванов ошибочно не предупредил игрока «Локомотива» на 23-й минуте. Ошибочно не предупредил игрока ФК «Локомотив» на 67-й минуте (4 против 3). Правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора на 81-й минуте (6 против 1).