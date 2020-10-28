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ЭКС РФС: «Казарцев ошибочно удалил Ерёменко в матче „Ростов“ — „Химки“»

вчера, 22:50

ЭКС РФС вынесла решения по судейству в матчах 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки» и «Локомотив» — «Ротор». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой были рассмотрены обращения футбольных клубов «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» по качеству судейства.

«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Ерёменко в матче против «Химок» на 70-й минуте матча. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».

«Ротор» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку трем эпизодам матча против «Локомотива» на 23-й, 67-й и 81-й минутах матча. Большинством голосов (5 против 2) комиссия посчитала, что судья Сергей Иванов ошибочно не предупредил игрока «Локомотива» на 23-й минуте. Ошибочно не предупредил игрока ФК «Локомотив» на 67-й минуте (4 против 3). Правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора на 81-й минуте (6 против 1).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:55
Вот зачем Вилами по воде, толку от этого, мы ошиблись, месяц в ФНЛ и добро пожаловать опять портить игру, Карточку красную отменили? нет, смысла вообще этого балагана, собрание ради собраний
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:48, ред.
Вышел Казапцев и сразу накосячил. ФНЛ не пошло ему на пользу. Надо в ПФЛ на стажировку. А потом полиграф и снова в ПФЛ. И так три года .....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22, ред.
Посмотрел итоги голосования по спорным эпизодам матчей. Странная, если не сказать больше, практика признания ошибок арбитров путём голосования членов ЭСК. Значит, у меньшинства были сомнения в чём-то, а действия арбитров признаны им правомерными ? И главное: получается, что одинаковой трактовки правил нет и всё отдаётся на откуп ЭСК ? И зачем тогда бывший арбитр Николаев распыляется в аналитических программах, давая оценку спорным моментам и, соответственно, действиям арбитров ? Одни вопросы, а ответ один: если арбитр даже прав, он может оказаться неправ. Вот такой парадокс. Залезли в дебри, а теперь не можем выкарабкаться. Это надо же до чего додуматься - голосованием определять судьбу арбитра !
Верг
Верг
вчера в 23:21
Опять он вляпался, у него вообще лицензия то настоящая?)
Goger90
Goger90 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:19
Ну, даже если бы Ерёменко в том эпизоде получил не прямую красную, а жёлтую, она стала бы для него второй.
Gahi
Gahi
вчера в 23:12
Игрока удаляют на 70 минуте оставляют команду Ростов играть в меньшинстве. Химки в конце матча на 91 и 94 минутах забивают два мяча играя в большинстве и выигрывают эту игру. А что делать с результатом этого матча, когда признаётся грубая ошибка судьи Василия Казарцева?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:55
слишком много ошибок....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:54
Назад уже не вернёшь!
Свиноконь
Свиноконь
вчера в 22:53
Это уже не важно.
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