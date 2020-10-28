ГлавнаяНовости

РФС может применить санкции к Вилкову по итогам матча «Краснодар» — «Рубин»

сегодня, 17:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

РФС продолжает разбирать судейские ошибки, которые были допущены в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» — «Рубином» (3:1). Игру обслуживал рефери Михаил Вилков. Об этом сообщили источники в РФС.

«Дело Вилкова» по итогам этого матча ещё не закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьёзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции. Также есть вопросы и к решению КДК по этому матчу.

Все новости
РФС отстранит от работы арбитров Безбородова и Левникова
Сегодня, 17:07 Комментарии71
ОфициальноМешков рассудит матч «Спартак» — «Ростов»
Сегодня, 16:31 Комментарии18
ОфициальноРоссийские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
Вчера, 13:29 Комментарии11
ОфициальноМатч ЦСКА с «Динамо» в Лиге Европы обслужит румынская бригада арбитров
Вчера, 13:03 Комментарии12
«Ростов» попросил РФС дать оценку судейству в матче РПЛ против «Химок»
Вчера, 12:59 Комментарии5
Рассказов о фоле на Зайнутдинове: «Смотрите эпизод полностью и в динамике»
Вчера, 02:21 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:59
ну, полный бардак !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:44
На необитаемый остров без спичек и зажигалки. Для начала пусть схуднет, а то * опа шире плеч и в ящик уже не влазит. Ахахахаха.
makkie
makkie
сегодня в 17:40
Подумаешь, всего лишь 1 из 1005000 ошибок Вилкова на матчах в РПЛ и ФНЛ.
Михаил Бессмертный снова выйдет чистым из воды - сто раз проходили...
andre_can
andre_can
сегодня в 17:40
пожурят да отпустят :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:38
Не пора ли начинать обучать новую партию молодых судей, а этих разогнать на покой? Раз судить честно не хотят, пусть работают в шахте или на заводе.
И молодым наука будет, проворовался- остался без работы...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:34
А может и не применить...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:24
Если перефразируя: европейские рефери судят за деньги, российские рефери за деньги ошибаются.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:22
По отношению к Вилкову, РФС - ничего не может... Если, что и может, то чисто формально, но это не наказание....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:22
За этот матч его судить надо
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:21
С менталитетом у российского судейства всё в целом не очень хорошо, это является одной из главных проблем судейства в России.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:20, ред.
В этом месте хочется послушать болельщиков Краснодара...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:20
Ну понятно, 1 тур в ФНЛ, но к матчу Краснодар - Зенит обязательно подтянут
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:19
Европейские футбольные рефери считают, что их ошибки - это часть игры. Некоторые наши - часть зарплаты.....
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:19
Федуновский судейский корпус непотопляем.
David Young
David Young
сегодня в 17:17
Создаётся впечатление, что РФС делает всё возможное, чтобы показать благородную борьбу с коррупцией, тогда как на деле здесь всё не так кристально чисто, как они пытаются показать.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:16
Понеслось...гнать всех в шею
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:16, ред.
Отстранить от судейства навсегда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100