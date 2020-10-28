РФС может применить санкции к Вилкову по итогам матча «Краснодар» — «Рубин»

РФС продолжает разбирать судейские ошибки, которые были допущены в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» — «Рубином» (3:1). Игру обслуживал рефери Михаил Вилков. Об этом сообщили источники в РФС .

«Дело Вилкова» по итогам этого матча ещё не закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьёзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции. Также есть вопросы и к решению КДК по этому матчу.