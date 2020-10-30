«Чайка» показала грубые ошибки арбитра Турбина в матче с «Чертаново»

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Пресс-служба «Чайки» в клубном твиттере опубликовала видеоролик, в котором показала ошибки арбитра Евгения Турбина в матче 18-го тура ФНЛ с «Чертаново» (2:1).

«Странные решения Турбина. Арбитр матча Евгений Турбин имел все основания назначить пенальти, но не сделал этого», - говорится в сообщении «Чайки».

«Чертаново» — «Чайка»: странные решения Турбина 🤔



Арбитр матча Евгений Турбин имел все основания назначить пенальти, но не сделал этого pic.twitter.com/Sawvg9gZjg — ФК «Чайка» (@chaykafc) October 30, 2020