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«Чайка» показала грубые ошибки арбитра Турбина в матче с «Чертаново»

сегодня, 20:31
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

Пресс-служба «Чайки» в клубном твиттере опубликовала видеоролик, в котором показала ошибки арбитра Евгения Турбина в матче 18-го тура ФНЛ с «Чертаново» (2:1).

«Странные решения Турбина. Арбитр матча Евгений Турбин имел все основания назначить пенальти, но не сделал этого», - говорится в сообщении «Чайки».

Напомним, что Турбин получил дисквалификацию на два матча РПЛ после игры «Сочи» и «Ростова».

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:31
Здесь не может быть никаких ошибок. Чистый умысел.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:13
Какая лига такие и судьи.
112910415
112910415
сегодня в 21:06
есть вопросы, есть ...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:56
Это уже не новость
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:46
Булгаков в "Дне Турбиных" обелял белогвардейцев, в Чайка очерняет и без того беспощадно критикуемое судейство. Возможно и заслуженно.
beefs
beefs
сегодня в 20:32
а у нас из судей кто то может судить?....
mangox22
mangox22
сегодня в 20:32
за это надо осуждать
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