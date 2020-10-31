Колосков против проведения молодежного Евро-2021 в России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что непредсказуемая эпидемиологическая ситуация ставит под сомнение рациональность идеи выдвижения российской заявки на проведение части матчей чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд.

У меня сомнения в необходимости организации таких соревнований у нас, эпидемиологическая ситуация постоянно меняется, как и сроки карантина и прочие ограничения. Это колоссальная ответственность для администрации края, медицинского персонала. Вдруг что-то случится, кто-то заразится, многих футболистов не удержишь в гостинице, они захотят погулять по городу. Если без зрителей проводить, какой тогда смысл в этом? Это сомнительная затея — принимать сейчас такие игры. Как с точки зрения престижа, так и популяризации футбола. Вряд ли это принесет пользу.