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Колосков против проведения молодежного Евро-2021 в России

сегодня, 14:06

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что непредсказуемая эпидемиологическая ситуация ставит под сомнение рациональность идеи выдвижения российской заявки на проведение части матчей чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд.

У меня сомнения в необходимости организации таких соревнований у нас, эпидемиологическая ситуация постоянно меняется, как и сроки карантина и прочие ограничения. Это колоссальная ответственность для администрации края, медицинского персонала. Вдруг что-то случится, кто-то заразится, многих футболистов не удержишь в гостинице, они захотят погулять по городу. Если без зрителей проводить, какой тогда смысл в этом? Это сомнительная затея — принимать сейчас такие игры. Как с точки зрения престижа, так и популяризации футбола. Вряд ли это принесет пользу.

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FROBI
FROBI
сегодня в 14:13
Ничего не понимает старина Колосков...
Проведут торжественное открытие, где в стеклянной колбе наш вождь торжественно перережет красную ленточку ) В этом и есть и "польза", и "престиж".
Беспределов
Беспределов
сегодня в 14:07
Беспредел будет с ковидом
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