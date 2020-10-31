Визит Карпина, атака зомби и Тедеско на трибуне. «Ростов» хочет в пятый раз подряд огорчить «Спартак» в РПЛ

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сегодня, 13:00

Москвичей и ростовчан разделяют семь пунктов, но «Соккер.ру» уверен – лидера ждет непростой матч.

Интересное о «Спартаке» накануне матча

- идея с «зомби» у «Открытие Арены» забавная. И подарила роскошную шутку Джикии:

Вы меня таким [нашествием зомби] не удивите. У нас полкоманды таких.

Георгий юморит после возвращения из карантина. Уже шутил, что через 20 минут общения с коллегами захотел обратно домой готовить пиццу. Осталось сыграть не как зомби после таких панчей капитана:

🖥 ХЭЛЛОУИН-ПРАНК: нашествие зомби на «Открытие Арену» 🎃



«Спартак» настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними? 🧟‍♂️



➡️ https://t.co/uNckaD1m6n pic.twitter.com/nDC8uN5wtS — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2020

- Тедеско в центре внимания на неделе, ничего не делая. Доменико опроверг информацию, что зимой возглавит «Хоффенхайм». По новому контракту успокоил – надо играть, а переговоры начнутся позже. Еще есть история с фразой о Тедеско, которую подсунули комментатору Казанскому в формате «плохие шутки». Нечего обсуждать, текст писал не Денис, а название подразумевает, что шутка и должна быть плохой. Например, как поведение Доменико на бровке. Немец пропустит игру из-за перебора карточек;

- «Спартак» потерял Маслова – получил четвертую желтую. Глушенков в лазарете. И непонятно, готов ли Урунов. Впрочем, Остон остается игроком ротации. После возвращения Джикии в обойму все по-старому – Жиго и Георгий будут в центре защиты, а Кутепов или Гапонов могут им помочь. В принципе, у «Спартака» нет больших проблем – на десять одиннадцатых будут те, кого и ждали;

- статистике нужен контекст. Например, «Спартак» выиграл 10 из последних 15 домашних матчей против «Ростова». Впечатляющая серия? Но в прошлом году «Ростов» победил в РПЛ 1:4. Суммируем только официальные матчи без товарищеских – получаем 5 поединков, в которых «Спартак» одержал одну победу, но в Кубке. В РПЛ не переигрывали «Ростов» с весны 2018-го. Неудобный соперник;

- на «Спартак» не давят еврокубки. Москвичи самые свежие, лучше всех прессингуют высоко, есть недельный цикл, на который матчи Кубка России влияют слабо. Тедеско проще, хотя есть и негативный момент – «Спартак» к экватору РПЛ подходит командой, где есть 12-13 игроков под основу. Выбор в парах Кутепов-Маслов, Умяров-Зобнин, Понсе-Соболев, но и здесь есть фавориты Тедеско. Карпин знает, чего ждать от «Спартака» тактически – «3-4-1-2».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Кутепов (Гапонов), Жиго, Джикия – Мозес, Зобнин, Крал, Айртон – Бакаев – Ларссон, Понсе.

Интересное о «Ростове» перед поединком

- ростовчане тоже отбивали атаку «зомби». Рефери Казарцев показал Еременко, который уже имел желтую карточку, прямую красную за фол, что тянул на предупреждение, но не прямое удаление. Роман сыграл в ногу сопернику, но боролся за мяч. Судейская комиссия, где теперь есть именитые британец и немец, исправила ошибку – раз показана именно красная, а не вторая желтая, то это ошибка судьи, Еременко отменили дисквалификацию, таковы правила. Арбитрам надо быть внимательными;

- если у «Спартак» длится серия из 12 матчей с одним поражением в РПЛ , то «Ростов» чередует победы и неудачи. Обыграли «Арсенал» — уступили «Сочи», обыграли «Ахмат» — уступили «Химкам» дома. На состояние команды Карпина влияет и вылет из Лиги Европы, и потери, пришлось делать экстренные продажи – Ионова, Чернова, Чистякова и Шомуродова, чтобы выжить финансово. У «Спартака» потерь нет, даже правого латераля дождались – в этом разница;

- перемены в составе вынуждают Карпина искать новые сочетания. С боями приживается Обухов, есть Мамаев и Хашимото. Терентьев может закрепиться на левом фланге, к паре Осипенко и Хаджикадунича привыкли в центре. Даже если сегодня не сыграет Байрамян, то есть универсальный Полоз. Нет схемы «4-3-3», как сезоном ранее, но появилась тактика «4-1-4-1»:

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков – Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев – Глебов – Еременко, Мамаев, Хашимото, Полоз (Байрамян) – Обухов (Полоз).

- Карпин теряет всего одного игрока, но важного – Норманна. Против «Спартака» ему может помешать выйти на поле повреждение, полученное в сборной. С Глебовым в опорной зоне ростовчане более нервные, и первый пас у этого хавбека хуже, чем у Матиаса;

- в условиях, когда на стадион пускают 3 000 человек, важно отслеживать смену влияния домашних и гостевых матчей на команды. «Спартак» Тедеско сильнее нервничал дома, а вот «Ростов» не зря считали домашним коллективом. Сейчас же Карпин потерял очки в 3 матчах из 6 и на выезде, и дома. Есть равновесие, но нет гарантий, что выезд в Москву будет таким удачным, как в прошлом году.

Ожидания накануне, что помогут сделать ставку

- «Ростов» может отдать мяч (у «Спартака» владение — 58.1 %). Также у команды Карпина 3 мяча, забитых после контратак – лучший показатель сезона. Сегодня от Зобнина, Бакаева и Крала многое зависит, как и от Мамаева, Глебова и Хашимото. Кто кого поймает – тот и победит;

- сумбур неизбежен. У команд проблемы с последним пасом. Обухов открывается хуже, чем Шомуродов или Ионов. Даже наличие Еременко не упрощает задачу. Но Тедеско неслучайно возмущался после отмены красной Романа – понимает его важность. Плюс Бакаев сбавил, по ключевым передачам у «Спартака» лучшие Ларссон, Зобнин и Понсе, разделили роль плеймейкера;

- ждем голы и ошибки в защите. Вратарь «Спартака» вообще третий по количеству сэйвов в РПЛ . Всего в 52 матчах между этими клубами в чемпионатах России увидели лишь две нулевые ничьи. Уже восемнадцать лет подряд с голами, средняя результативность без учета двух нулевых крутая – ровно 3 гола за матч;

- «Ростов» чаще рискует с перехватами. Тедеско минимизирует риски, разбавив стандартный стиль защиты москвичей позиционной игрой. Иногда это плохо – есть отрезки, когда приличный соперник прижимает фаворита к воротам Максименко, чаще – хорошо, ведь средняя по высоте защита помогает лучше играть первым номером, как подобает лидеру;

- внимание на стандарты, могут стать ключом. «Спартак» забил 3 мяча с пенальти (больше только у «Сочи» — 4). А 7 голов после других стандартов (снова вторые после сочинцев – у них 9 таких голов). Тут и везение, и отражение резкости Понсе, Ларссона и всех, кто может заработать пенальти, и проработка чужой тактики при угловых и штрафных. Карпину не так весело — больше «Ростова» со стандартов пропустили только «Химки». Впрочем, у «Спартака» были аналогичные ошибки;