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Визит Карпина, атака зомби и Тедеско на трибуне. «Ростов» хочет в пятый раз подряд огорчить «Спартак» в РПЛ

сегодня, 13:00
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Москвичей и ростовчан разделяют семь пунктов, но «Соккер.ру» уверен – лидера ждет непростой матч.

Интересное о «Спартаке» накануне матча

- идея с «зомби» у «Открытие Арены» забавная. И подарила роскошную шутку Джикии:

Вы меня таким [нашествием зомби] не удивите. У нас полкоманды таких.

Георгий юморит после возвращения из карантина. Уже шутил, что через 20 минут общения с коллегами захотел обратно домой готовить пиццу. Осталось сыграть не как зомби после таких панчей капитана:

- Тедеско в центре внимания на неделе, ничего не делая. Доменико опроверг информацию, что зимой возглавит «Хоффенхайм». По новому контракту успокоил – надо играть, а переговоры начнутся позже. Еще есть история с фразой о Тедеско, которую подсунули комментатору Казанскому в формате «плохие шутки». Нечего обсуждать, текст писал не Денис, а название подразумевает, что шутка и должна быть плохой. Например, как поведение Доменико на бровке. Немец пропустит игру из-за перебора карточек;

- «Спартак» потерял Маслова – получил четвертую желтую. Глушенков в лазарете. И непонятно, готов ли Урунов. Впрочем, Остон остается игроком ротации. После возвращения Джикии в обойму все по-старому – Жиго и Георгий будут в центре защиты, а Кутепов или Гапонов могут им помочь. В принципе, у «Спартака» нет больших проблем – на десять одиннадцатых будут те, кого и ждали;

- статистике нужен контекст. Например, «Спартак» выиграл 10 из последних 15 домашних матчей против «Ростова». Впечатляющая серия? Но в прошлом году «Ростов» победил в РПЛ 1:4. Суммируем только официальные матчи без товарищеских – получаем 5 поединков, в которых «Спартак» одержал одну победу, но в Кубке. В РПЛ не переигрывали «Ростов» с весны 2018-го. Неудобный соперник;

- на «Спартак» не давят еврокубки. Москвичи самые свежие, лучше всех прессингуют высоко, есть недельный цикл, на который матчи Кубка России влияют слабо. Тедеско проще, хотя есть и негативный момент – «Спартак» к экватору РПЛ подходит командой, где есть 12-13 игроков под основу. Выбор в парах Кутепов-Маслов, Умяров-Зобнин, Понсе-Соболев, но и здесь есть фавориты Тедеско. Карпин знает, чего ждать от «Спартака» тактически – «3-4-1-2».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Кутепов (Гапонов), Жиго, Джикия – Мозес, Зобнин, Крал, Айртон – Бакаев – Ларссон, Понсе.

Интересное о «Ростове» перед поединком

- ростовчане тоже отбивали атаку «зомби». Рефери Казарцев показал Еременко, который уже имел желтую карточку, прямую красную за фол, что тянул на предупреждение, но не прямое удаление. Роман сыграл в ногу сопернику, но боролся за мяч. Судейская комиссия, где теперь есть именитые британец и немец, исправила ошибку – раз показана именно красная, а не вторая желтая, то это ошибка судьи, Еременко отменили дисквалификацию, таковы правила. Арбитрам надо быть внимательными;

- если у «Спартак» длится серия из 12 матчей с одним поражением в РПЛ, то «Ростов» чередует победы и неудачи. Обыграли «Арсенал» — уступили «Сочи», обыграли «Ахмат» — уступили «Химкам» дома. На состояние команды Карпина влияет и вылет из Лиги Европы, и потери, пришлось делать экстренные продажи – Ионова, Чернова, Чистякова и Шомуродова, чтобы выжить финансово. У «Спартака» потерь нет, даже правого латераля дождались – в этом разница;

- перемены в составе вынуждают Карпина искать новые сочетания. С боями приживается Обухов, есть Мамаев и Хашимото. Терентьев может закрепиться на левом фланге, к паре Осипенко и Хаджикадунича привыкли в центре. Даже если сегодня не сыграет Байрамян, то есть универсальный Полоз. Нет схемы «4-3-3», как сезоном ранее, но появилась тактика «4-1-4-1»:

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков – Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев – Глебов – Еременко, Мамаев, Хашимото, Полоз (Байрамян) – Обухов (Полоз).

- Карпин теряет всего одного игрока, но важного – Норманна. Против «Спартака» ему может помешать выйти на поле повреждение, полученное в сборной. С Глебовым в опорной зоне ростовчане более нервные, и первый пас у этого хавбека хуже, чем у Матиаса;

- в условиях, когда на стадион пускают 3 000 человек, важно отслеживать смену влияния домашних и гостевых матчей на команды. «Спартак» Тедеско сильнее нервничал дома, а вот «Ростов» не зря считали домашним коллективом. Сейчас же Карпин потерял очки в 3 матчах из 6 и на выезде, и дома. Есть равновесие, но нет гарантий, что выезд в Москву будет таким удачным, как в прошлом году.

Ожидания накануне, что помогут сделать ставку

- «Ростов» может отдать мяч (у «Спартака» владение — 58.1 %). Также у команды Карпина 3 мяча, забитых после контратак – лучший показатель сезона. Сегодня от Зобнина, Бакаева и Крала многое зависит, как и от Мамаева, Глебова и Хашимото. Кто кого поймает – тот и победит;

- сумбур неизбежен. У команд проблемы с последним пасом. Обухов открывается хуже, чем Шомуродов или Ионов. Даже наличие Еременко не упрощает задачу. Но Тедеско неслучайно возмущался после отмены красной Романа – понимает его важность. Плюс Бакаев сбавил, по ключевым передачам у «Спартака» лучшие Ларссон, Зобнин и Понсе, разделили роль плеймейкера;

- ждем голы и ошибки в защите. Вратарь «Спартака» вообще третий по количеству сэйвов в РПЛ. Всего в 52 матчах между этими клубами в чемпионатах России увидели лишь две нулевые ничьи. Уже восемнадцать лет подряд с голами, средняя результативность без учета двух нулевых крутая – ровно 3 гола за матч;

- «Ростов» чаще рискует с перехватами. Тедеско минимизирует риски, разбавив стандартный стиль защиты москвичей позиционной игрой. Иногда это плохо – есть отрезки, когда приличный соперник прижимает фаворита к воротам Максименко, чаще – хорошо, ведь средняя по высоте защита помогает лучше играть первым номером, как подобает лидеру;

- внимание на стандарты, могут стать ключом. «Спартак» забил 3 мяча с пенальти (больше только у «Сочи» — 4). А 7 голов после других стандартов (снова вторые после сочинцев – у них 9 таких голов). Тут и везение, и отражение резкости Понсе, Ларссона и всех, кто может заработать пенальти, и проработка чужой тактики при угловых и штрафных. Карпину не так весело — больше «Ростова» со стандартов пропустили только «Химки». Впрочем, у «Спартака» были аналогичные ошибки;

- матч лидеров – 1-й против 5-6-го по очкам. Был недельный отдых, есть старые счеты – 1:4 в Москве. Карпин, Песьяков, Еременко, Козлов, Терентьев, Глебов, Полоз и Мамаев не раз воевали против «Спартака». Команда Тедеско встречает соперника, с которым в РПЛ собрала четыре матча без побед. Пора доказывать право на первое место.

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Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:09
Свистки не дадут Федуну проиграть. Опять Понсе забьёт с нарушением и судья "не заметит" этого
DXTK
DXTK
сегодня в 14:05
Ростов сольет матч.....Валера Верим!!!!
nubom
nubom
сегодня в 14:02
Болельщики Спартака наконец дождались "бабьего лета"....
FROBI
FROBI
сегодня в 13:44
Осталось узнать, в каком костюме на Хэллоуин придёт Мешков )
shlomo
shlomo
сегодня в 13:33
Спасибо за статью....красно-белые входит в тур лидером (к радости своих болельщиков)....а вот вставит ли Валера некогда родной команде палки в колеса это вопрос...Ростов довольно нелепо проиграл в последнем матче дома, к тому же потерял своего лидера из-за дисквалификации (потеря Еременко для гостей конечно-то скажется, но там есть кому забить и без него)..... у хозяев же главные действующие лица в строю и готовы отстаивать лидерство....но...Ростов выходит на каждый матч, как на войну....и думаю , что наверняка Карпин настроит своих на этот поединок как-то по-особенному.... наверное ОЗ это оптимальная ставка на этот матч
112910415
112910415
сегодня в 13:22
победы Спартаку !
yasukuni
yasukuni
сегодня в 13:13, ред.
В связи с этим матчем РыФыСы показал высший пилотаж проституции. Я как-то назвал эту контору борделем, так должен извиниться перед работницами борделей (или спа-салонов, если хотите). В РыФыСы сидят подзаборные дамы пониженной социальной ответственности. Оцените формулировку отмены дисквы Еременко.

Футболист «Ростова» совершил безрассудный прыжок ногой в бедро сопернику, первому сыгравшему в мяч, не имея возможности избежать данного контакта и не применив чрезмерной силы по отношению к оппоненту, Эксперты также учли отсутствие продавливающего движения, что уменьшило последствия состоявшегося контакта с ногой, не являвшейся для футболиста «Химок» №44 Ильи Кухарчука опорной.

Причем это повторяется. Давайте, приклеим к каждой футболке по динамометру, чтобы определить: сильно или слабо дергал защитник нападающего. В бутсы тоже обязательно нужен динамометр, иначе каждый будет кричать. что Еременко бил изо всех сил. Вот инклинометр туда засунуть не получится, поэтому нам остается только гадать, под каким углом Еременко лупил несчастного Кухарчука. Хотя, наверное, существа мужского пола и очень пониженной социальной ответственности из РыФыСы и это знают.

Ну, и судя по всему Дюков и Медведев люди сильно небрезгливые, если вот с ТАКИМИ согласны дело (?) иметь.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:12
Нынешним "Ростовом" разве что маленьких непослушных поросят пугать))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 13:10
Спартак в этот раз Ростов не заметит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:10
Пусть будет ничья!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:07
Удачи Ростову в благом начинании!
mondial18
mondial18
сегодня в 13:05
Верим в Карпина пора брать реванш.
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