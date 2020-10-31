ГлавнаяНовости

Червиченко: «„Спартак“ благодаря арбитрам набрал 8 очков за 12 туров»

сегодня, 13:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов16:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что арбитры принимают решения в пользу «Спартака» в нынешнем сезоне.

Сейчас по игре «Спартак» сильнее всех – у команды самая высокая скорость, в том числе и игровая. Георгий Джикия и Самюэль Жиго очень хорошо сбалансировали оборону. В «Спартаке» четыре форварда хорошего уровня, подобным не может похвастаться никто. Единственное – эту благостную картину смазывает откровенно предвзятое судейство в пользу «красно-белых».

Как они этого добились? Рецепт давно известен: нужно поднять крик после первого матча, затем судьи будут выдумывать в твою пользу то, чего на белом свете отродясь не было. По моим подсчетам, «Спартак» благодаря арбитрам нажил 8 очков, потеряв до этого два с «Сочи». Итого плюс шесть! Неплохо для 12 туров.

«Спартак» должен выиграть [у «Ростова»]. «Ростов» уже прибили в трех-четырех матчах, а москвичей вытащили за уши. Так что в победе москвичей будут участвовать все. Арбитр, конечно, не выйдет на поле в красно-белой майке, но то, что он сыграет на стороне хозяев и против ростовчан, для меня очевидно.

Все новости
Ковтун: «На обороне „Ростова“ сказывается уход лидеров»
Сегодня, 14:09 Комментарии2
Колосков против проведения молодежного Евро-2021 в России
Сегодня, 14:06 Комментарии2
Визит Карпина, атака зомби и Тедеско на трибуне. «Ростов» хочет в пятый раз подряд огорчить «Спартак» в РПЛ
Сегодня, 13:00Станислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии12
Маммана: «После завершения контракта я бы вернулся в Аргентину»
Сегодня, 11:04 Комментарии7
Червиченко: «Семак выжал свой максимум в „Зените“. А с Дзюбой всё понятно»
Сегодня, 02:09 Комментарии20
Червиченко: «Безбородов разве что форму „Спартака“ на поле не надевает»
Сегодня, 01:17 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:26
Да уж, придётся. А ЛЧ денег лишить, раз побед нет.
Самоирония зашкаливает ;)
Federiko
Federiko
сегодня в 14:25
Как же бесит этот червяк, что его обида так душит до сих пор... зачем лепить сюда новости от него, каждую собаку, что про Спартак скажет, будете печатать??
альсато
альсато
сегодня в 14:24
глупо бы было отрицать, что Спартак (на сегодняшний день) в нашем чемпионате показывает самую зрелищную игру! (и судьи тут не причастны!)
serh62
serh62
сегодня в 14:22
это есть факт....
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 14:17
Опять толстый вылез?!)
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:11
Он и работает ,"Директором саночистки"...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:11
Ну теперь ваша очередь админресурс включать. Жаль в ЛЧ не получается. Отключайте газ))) 🤣🤣🤣
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:10
Червь отжигает.Если "Спартак" столь превосходит остальные команды в главных футбольных качествах,то как "слабаки" умудряются создать ситуации,в которых судейкам надо что-то придумывать??? Ведь он продул ЦСКА,сгонял ничейку с "Зенитом"...Нестыковочка...
feris1
feris1
сегодня в 14:10, ред.
Федун не зря визг поднимал и пугал неучастием в чемпионате.
Он своего добился чтоб судьи вдвойне топили за спартак.
sv_1969
sv_1969 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 14:03, ред.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:00
    Знатно у червяка полыхает
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:58
    Да каждый год все то же самое, спартак без судей - не спартак
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:57
    все правильно и это уже не первый год...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 13:56
    Господи ,да найдите Червиченко кто-нибудь работу ! Задолбал уже не по детски !
    FROBI
    FROBI
    сегодня в 13:53
    Такое ощущение, что Червиченко уже в ожидании килеров от Газизова... и сенсации так и прут из него... выговориться по полной ))
    Чем-то он напоминает Жирика. Много эпатажа, но какое-то зерно в его пафосных речах есть.
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 13:52
    Ну как бы так и есть
    Спартак без судей нулевый, как и зенит
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:52
    Когда Ч Е Р В Ь уже угомонится. Пора уже. Взрослый дядечка....).
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:52
    Пара недель итерии, пара полиграфов, и вот уже Спартак лидирует с отрывом...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:51
    вот так новость))))))))))))))))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:50
    Этого червя пора уже давно забанить.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100