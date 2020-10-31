Червиченко: «„Спартак“ благодаря арбитрам набрал 8 очков за 12 туров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что арбитры принимают решения в пользу «Спартака» в нынешнем сезоне.

Сейчас по игре «Спартак» сильнее всех – у команды самая высокая скорость, в том числе и игровая. Георгий Джикия и Самюэль Жиго очень хорошо сбалансировали оборону. В «Спартаке» четыре форварда хорошего уровня, подобным не может похвастаться никто. Единственное – эту благостную картину смазывает откровенно предвзятое судейство в пользу «красно-белых».

Как они этого добились? Рецепт давно известен: нужно поднять крик после первого матча, затем судьи будут выдумывать в твою пользу то, чего на белом свете отродясь не было. По моим подсчетам, «Спартак» благодаря арбитрам нажил 8 очков, потеряв до этого два с «Сочи». Итого плюс шесть! Неплохо для 12 туров.

«Спартак» должен выиграть [у «Ростова»]. «Ростов» уже прибили в трех-четырех матчах, а москвичей вытащили за уши. Так что в победе москвичей будут участвовать все. Арбитр, конечно, не выйдет на поле в красно-белой майке, но то, что он сыграет на стороне хозяев и против ростовчан, для меня очевидно.