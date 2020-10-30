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Талалаев о клубах РПЛ в ЛЧ: «Балетное судейство сыграло негативную службу»

сегодня, 22:42

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о выступлениях клубов РПЛ в Лиге чемпионов.

Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов. Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды, – и это наши лидеры.

Я думаю, что вот это «балетное» судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, как раз сыграло негативную службу. В матче «Краснодара» это было наглядно видно – в первые 20 минут ребята падают, свистки не даются, соперник проводит быстрые атаки. То же самое можно сказать о «Зените».

Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи спокойно дают играть в футбол, и мы не совсем готовы к этому.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:16
Не только балетное но и прикормленное судейство.
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 23:02
прав на 100% Талалаев
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:55
Дзюба привык на балетное судейство в РПЛ....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:45
вся надежда была на толерантность)))))))))
drug01
drug01
сегодня в 22:44
Верно говорит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:43
А он прав...
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