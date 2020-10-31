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Маммана: «После завершения контракта я бы вернулся в Аргентину»

сегодня, 11:04

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своем переходе в южный клуб.

Каких-то особенных бесед не было, перед отъездом в Сочи попрощались с некоторыми ребятами, но с главным тренером пообщаться не довелось. Сочинский климат мне очень нравится, он намного более мягкий. Когда ты долго прожил в более суровом климате, а затем оказался в таком теплом месте – очень приятно, комфортно.

Да, да, матч с «Зенитом» был, несомненно, важен: мы хотели показать себя, провести отличный матч. Но… Пусть мы не добились положительного результата, но я постарался вложиться по максимуму. К тому же снова встретился с бывшими партнерами по «Зениту». Было очень здорово. Имел ли для меня матч с «Зенитом» особое значение? Перед каждым матчем я стараюсь быть очень сконцентрированным, и поэтому почти не разговариваю. Конечно же, мы пересеклись с некоторыми из ребят, поприветствовали друг друга, перекинулись парой слов, но в целом не довелось долго общаться.

У меня не осталось квартиры ни в каком городе. Буду решать вопросы по мере поступления, что делать, посмотрим, когда закончится контракт. Я сейчас сосредоточен на футболе, а все остальное второстепенно. Но наверняка, после завершения контракта я бы вернулся в Аргентину.

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Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:08
Как там в сказке про Алладина въезжающего в Аграбу. Этот так же, въедет в свой город, в роскоши, на слонах под музыку.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:05
Бабла срубил... можно и домой!
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