Червиченко: «Семак выжал свой максимум в „Зените“. А с Дзюбой всё понятно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нынешней ситуации в «Зените».

Повторюсь, «Зенит» сейчас в яме. И некем заменить атакующих игроков. В итоге в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» у «Зенита» ни одного удара в створ ворот. Не говорю, что он обязан забивать, но ни разу не попасть по воротам — это кромешный позор. Даже если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью, хотя тут ещё хоть какая-то логика прослеживается. Но всё равно негоже так играть участнику Лиги чемпионов и претенденту на первое место в России.

Посмотрим в прошлое: мы знаем, что во времена Андрея Аршавина проходили в «Зените» такие вещи, как поход к руководству и рассказы, кому, где и как играть. Не знаю, та же ли ситуация с Дзюбой. Но не исключал бы этого, поскольку руководство со времён Аршавина осталось то же. И может быть так, что оно идёт на поводу у своих игроков. Но Дзюба сейчас не в тех кондициях, чтобы делать подобные вещи. Одно дело, когда ты безоговорочный лидер команды, постоянно забиваешь голы и отдаёшь голевые передачи как в два прошлых сезона — это одна ситуация. Тогда уместно настаивать на своём. А когда ты из себя выдавливаешь по одному мячу за пять игр, причём часто с пенальти, — это другая ситуация. Вопрос в том, насколько Семак управляет коллективом и конкретно Дзюбой. Насколько он хорош, и насколько реально его оценивает руководство.

Если бы у меня в команде возникла такая ситуация, как с Дзюбой и Семаком, на выход пошли бы оба. Мне кажется, Семак в «Зените» свой максимум уже выжал. Дальше он ничего не показывает — игры нет, интересных тактических решений нет. А с Дзюбой всё понятно. Он игрок не скоростной, а фактурный, давящий. И зависимый. Если на него никто не играет, не выкатывает передачи, как Азмун, то Артём и не забивает. Нет мячей, нет результата. Так почему тогда ему нужно оказывать какой-то пиетет при выслушивании мнения о тренере?