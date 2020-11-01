«Барселона» выдала худший старт в чемпионате за последние 18 лет

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01 ноября 2020, 08:40

«Барселона» сыграла вничью против «Алавеса» (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги.

Таким образом, каталонский клуб имеет в своём активе 8 очков за 6 туров, занимая 12-е место в лиге. Подопечные выдали худший старт в испанском первенстве с начала сезона 2002/2003. Тогда команду возглавлял другой голландский тренер — .

Ван Гал был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в январе 2003 года, а каталонский клуб завершил тот сезон на шестом месте.

Стоит отметить, что «Барселона» не может выиграть уже на протяжении четырёх матчей Ла Лиги (две ничьи и два поражения).