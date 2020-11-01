ГлавнаяНовости

«Барселона» выдала худший старт в чемпионате за последние 18 лет

01 ноября 2020, 08:40

«Барселона» сыграла вничью против «Алавеса» (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги.

Таким образом, каталонский клуб имеет в своём активе 8 очков за 6 туров, занимая 12-е место в лиге. Подопечные Рональда Кумана выдали худший старт в испанском первенстве с начала сезона 2002/2003. Тогда команду возглавлял другой голландский тренер — Луи ван Гал.

Ван Гал был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в январе 2003 года, а каталонский клуб завершил тот сезон на шестом месте.

Стоит отметить, что «Барселона» не может выиграть уже на протяжении четырёх матчей Ла Лиги (две ничьи и два поражения).

Все новости
Заболотный — лучший игрок 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
Вчера, 12:05 Комментарии36
Мюллер повторил рекорд Кана, выиграв с «Баварией» 260 матчей в Бундеслиге
31 октября Комментарии5
Азар забил за «Реал» впервые за 392 дня
31 октября Комментарии25
Сумасшедший удар с 56 метров, 19 голов англичан, «Реал» — последний, и другие сюрпризы еврокубков
30 октябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
«Спартак» — в десятке самых молодых команд Европы, «Милан» с Иброй — первый в топ-5
29 октябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
ОфициальноУ «Зенита» тринадцатый по молодости состав в РПЛ
29 октября Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 15:32
Это только начало. Аха-ха)
112910415
112910415
01 ноября в 20:39
нехорошо это
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 ноября в 17:41
Бартомеу ушел, а Месси все не играет.
Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 15:37
Надеюсь они поставят рекорд столетия свой по худшему старту )) в идеале вылетят в Сегунду )) очистят мир от своих глоров
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев ответ DXTK (раскрыть)
01 ноября в 14:50
Соглашусь с тобой. К тому же из этих тренеров ни один не физрук.
dzvinka
dzvinka
01 ноября в 13:39
вот клятый Бартоломеу что натворил то а!!1 И состав ведь омолодили - прогнали Суареса.
что ты будеш делать.
St David
St David
01 ноября в 13:35
Это было предсказуемо
Санчо Панса
Санчо Панса
01 ноября в 12:58
Дай Бог, чтобы и на этот раз Барселона не стала чемпионом Испании! В четверке они скорее всего будут, даже, может быть, в тройке, но не более того)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 ноября в 12:38
Жаль Кумана, он тупо жертва галактического инопланетянина. Тот уже откровенно не играет и только и думает, как "Барселона" обанкротится, а он выкупит ее музей на торгах и оттуда остальные золотые мячи себе в дом перетащит, хочет десяток себе.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 ноября в 11:40
Потому что 8!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
01 ноября в 11:39
срочно Ансу в РЕАЛ
bublikyo
bublikyo
01 ноября в 11:31
Так держать Барса, ещё много рекордов не побито
FROBI
FROBI
01 ноября в 10:51
Голландские тренеры они такие... стабильные )
feris1
feris1
01 ноября в 10:39
    13 RUS
    13 RUS
    01 ноября в 10:31
    После муток бартомейки еще пару сезонов барахтаться будут на дне
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    01 ноября в 10:13
    В коем то веке согласен, Карпин лучший коач в стране, но вы то Ростов с потрохами покупаете из года в год
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan ответ NGYRZ (раскрыть)
    01 ноября в 10:11
      Israel Kazakhstan
      Israel Kazakhstan ответ cska vperiod (раскрыть)
      01 ноября в 10:10
      Реал рассталсИИ с Роналдо, и как результат до сих пор как в .... у .... играют.
      Нодо сначала замену вырастить а уж потом на пенсию в США
      NGYRZ
      NGYRZ
      01 ноября в 10:08, ред.
      Нужно Барселоне зимой избавиться от Месси.

      это даст Барселоне:

      - значительно разгрузить зарплатную ведомость, которую аргентинец не оправдывает с уходом Хави-Иньесты.
      - улучшить морально-эмоциональный фон в команде.
      - начать строить команду, а не играть на одного игрока, который давно не тянет.
      andre_can
      andre_can
      01 ноября в 10:04
      Барсу никто не 41ет, а на ЗЕНИТ уже вёдра 77 вылили!
      DXTK
      DXTK
      01 ноября в 10:00
      ведь ван гал тогда убрал Ривалдо.....Куман на старте убрал Суареса....... совпадение не думаю, результат предсказуем.

      Pа вы думаете если Хави стал бы тренером или вернуть Гвардиолу у них получилось бы лучше? дело явно не в тренер а в команде..... три тренера за два года вальверде, Сетьен куман........., Барса прямо как МЮ выглядит на данный момент............
      Байкал-38
      Байкал-38
      01 ноября в 09:57
      Бартомеу слили, теперь Кумана сливают.
      VAN ARM
      VAN ARM
      01 ноября в 09:54
      может быть хуже)))финиш с вылетом по итогам сезона)))
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      01 ноября в 09:51
      Барселона практически банкрот.Говорят об этом открыто.Гигантские долги образовавшиеся из за отсутствия доходов , огромных зарплат, расточительного менеджмента.Месюка придется все равно продать. Ну на кой он нужен просто не понятно?Еще и не уйдет --будет кричать про верность клубу.Эталонные исполнители в Барселоне...Долго придется ждать эту песню.
      1asss
      1asss
      01 ноября в 09:44
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        01 ноября в 09:37
          Али Самаркандский
          Али Самаркандский
          01 ноября в 09:29
          Спады в игре всегда бывают. Не удивительно.
          particular
          particular
          01 ноября в 09:23, ред.
          Думаю, что в Барсе ещё состоится несколько значимых организационно-кадровых решений, затем - процесс стабилизации... Наметившийся тупик потребует неизбежной потери времени для выхода и поиска пути...
          Долго теперь придётся ждать нового успешного сотрудничества идеального тренера и эталонных исполнителей...
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          01 ноября в 09:22
          Худший не худший,всё равно будет первой!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          01 ноября в 09:18
          Куман и Семак лучшие
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100