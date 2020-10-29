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«Спартак» – в топ-10 самых молодых основных составов среди европейских лиг

сегодня, 13:05

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы.

Топ-10 самых молодых основных составов среди 20 лучших европейских лиг:

1. «Нордшелланд» (Дания) — 22,7 лет

2. «Фамаликау» (Португалия) — 23,1

3. «Ден Хааг» (Нидерланды) — 23,4

4. «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 23,4

5. «Херенвен» (Нидерланды) — 23,6

6. «Андерлехт» (Бельгия) — 23,6

7. ПСВ (Нидерланды) – 23,8

8. «Твенте» (Нидерланды) — 23,8

9. «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 23,8

10. «Спартак» (Россия) — 23,9

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Все комментарии
phantom-k
phantom-k
сегодня в 13:15
Ну учитывая нынешние результаты, полагаю что Спартак прошёл переходный период, и хотя нестабильность присуща всем молодым командам, именно Спартак сейчас самая перспективная команда в РПЛ
shlomo
shlomo
сегодня в 13:14, ред.
О как...ну хоть так в Европу попали....:))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:13
В Спартаке сейчас хорошая команда строится. Оптимальное соотношение опытных и молодых игроков
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:12
И при этом являемся однозначным лидером в своей стране - как по игре, так и по результату!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:12
Жаль за это трофеи не дают))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:11
Спартак самая перспективная команда РПЛ, судя по возрасту...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:08
Интересная тема. Спасибо.
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