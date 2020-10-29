«Спартак» – в топ-10 самых молодых основных составов среди европейских лиг

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы.
Топ-10 самых молодых основных составов среди 20 лучших европейских лиг:
1. «Нордшелланд» (Дания) — 22,7 лет
2. «Фамаликау» (Португалия) — 23,1
3. «Ден Хааг» (Нидерланды) — 23,4
4. «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 23,4
5. «Херенвен» (Нидерланды) — 23,6
6. «Андерлехт» (Бельгия) — 23,6
7. ПСВ (Нидерланды) – 23,8
8. «Твенте» (Нидерланды) — 23,8
9. «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 23,8
10. «Спартак» (Россия) — 23,9