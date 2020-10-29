У «Зенита» тринадцатый по молодости состав в РПЛ

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы.
Данные по РПЛ:
2. ЦСКА — 25,1
3. «Рубин» — 25,2
4. «Химки» — 25,9
5. «Динамо» — 26,2
6. «Ротор» — 26,8
7. «Арсенал» – 26,9
8. «Ахмат» — 27,3
9. «Краснодар» — 27,4
10. «Уфа» — 27,5
11. «Ростов» — 27,8
12. «Локомотив» — 28
13. «Зенит» — 28
14. «Урал» — 28,5
15. «Сочи» — 29,8
16. «Тамбов» — 30,5
Впрочем, может они и дни посчитали от неча делать...
Впрочем, может они и дни посчитали от неча делать...
...это вот если в Европу ехать - тогда да, все видят, чего ты стоишь, и чего стоят твои кабинетные победы.
...это вот если в Европу ехать - тогда да, все видят, чего ты стоишь, и чего стоят твои кабинетные победы.
Если бы 12-й или 14-й, ща бы совсем по-другому сложилось в Европе ))
Если бы 12-й или 14-й, ща бы совсем по-другому сложилось в Европе ))