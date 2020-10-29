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У «Зенита» тринадцатый по молодости состав в РПЛ

сегодня, 14:07

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы.

Данные по РПЛ:

1. «Спартак» — 23,9 лет

2. ЦСКА — 25,1

3. «Рубин» — 25,2

4. «Химки» — 25,9

5. «Динамо» — 26,2

6. «Ротор» — 26,8

7. «Арсенал» – 26,9

8. «Ахмат» — 27,3

9. «Краснодар» — 27,4

10. «Уфа» — 27,5

11. «Ростов» — 27,8

12. «Локомотив» — 28

13. «Зенит» — 28

14. «Урал» — 28,5

15. «Сочи» — 29,8

16. «Тамбов» — 30,5

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:47
Зато есть большие финансы!!!)
RomzesRZN
RomzesRZN ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:47
А еще Мешкова, Казарцева, Еськова... У газпрома много щупалец в судейской системе России.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:45
После подвигов в этой лч всех «молодых» зенитовцев выставят на распродажу: сольют во всякие сочи и оренбурги. А вместо них привезут дорогих копченых ребят, которые не заиграли в топ-клубах, но которым нужно на пенсию миллионы копить.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:43
Вот, наглядный пример сбора отходов заграничных, главное откаты для зенита, краснодара, локо. Никогда больше ничего не выиграют эти т.н. гранды рфс.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:42, ред.
Кони пели про построение молодежной команды...а на деле оказалось, что самый молодой состав у Спартака)...как обычно армейские фейкньюс...
particular
particular
сегодня в 14:37
В РПЛ великовозрастность и молодость не дают никаких преференций и преимуществ... Изредка взрываются в дерби и каких-либо значимых поединках... А так, месят одинаково, вне зависимости от возраста...
Legend 6
Legend 6 ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 14:36
Кукуяна забыл
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:34, ред.
По игре у них примерно такое же место. Да и позиция в таблице была бы такая же, если б не Вилков, Иванов, Турбин и т.д. З - Стабильность.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:31
Молодежь надо наигрывать и желательно свою
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 14:31
Точняк! Это патамушта они Локо на 12-е поставили, с тем же возрастом.
Впрочем, может они и дни посчитали от неча делать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:27
Это с юными Жирковым, Дзюбой, Ракицким, Ловреном, Кержаковым? А что такое основной состав? Это 30 человек, или кто выходит в старте? Из 11 стартовых 8 легионеров и трое наших. Дзюба, Караваев и Кержаков. Позавидовать можно. Наверное после этой ЛЧ все сильно подешевеют и пойдут на распродажу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:26
Понятно где деды играют.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:16
Молодость важна для перспектив. А если тебе победы отдают на блюдечке - тебе это зачем вообще? вся эта информация. РПЛ и так тебе всё обеспечит.

...это вот если в Европу ехать - тогда да, все видят, чего ты стоишь, и чего стоят твои кабинетные победы.
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 14:12
И самая изящная игра забросами на уставшего столба в Европе.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 14:10
Про Зенит надо писать заголовки тонким шрифтом..ибо они большего не заслужили
FROBI
FROBI
сегодня в 14:09
Вот почему непруха!
Если бы 12-й или 14-й, ща бы совсем по-другому сложилось в Европе ))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 14:09
это еще сколько "юнцов" в Сочи сбагрили)
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