«Спартак» — в десятке самых молодых команд Европы, «Милан» с Иброй — первый в топ-5

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» интересуется любопытным исследованием CIES Football Observatory.

Очередной еженедельный пост исследовательского центра CIES Football Observatory рассказал нам о возрасте команд, играющих в 67 высших дивизионах стран с наиболее высоким уровнем развития футбола. Специалисты высчитали средний возраст команд, выходящих на поле, то есть здесь в расчет берется не полный ростер клубов, а футболисты, которые непосредственно принимают участие в матчах.

Самые молодые

Мы сосредоточим внимание на двадцатке ведущих европейских лиг, ведь Южная Америка или Ближний Восток живут по своим правилам. Так вот, самая молодая команда в топ-20 европейских чемпионатах — датский «Нордшелланд» со средним возрастом состава 22.7 года. Скандинавы опередили «Фамиликау» и «Ден Хааг», расположившиеся в первой тройке.

Но главная новость для нас — десятое место в этом рейтинге московского «Спартака». Напомню, это своеобразное соревнование между 300+ командами из топ-20 лиг Европы. На самом деле, очень крутое достижение с учетом результатов, которых в этом сезоне добивается «Спартак».

Понятно, что в футболе, особенно в российском, текущие перспективы необязательно превращаются в будущие успехи, но это уже вопрос к руководству клуба, которое должно максимально эффективно распорядиться перспективной командой, которую держит в руках. Кстати, «Спартак» запросто мог оказаться и в пятерке: статистику немного подпортил 36-летний Ещенко, который получает игровые минуты почти в каждой игре.

Топ-10 самых молодых команд в двадцатке сильнейших европейских лиг:

1. «Нордшелланд» (Дания) — 22,7 лет

2. «Фамаликау» (Португалия) — 23,1

3. «Ден Хааг» (Нидерланды) — 23,4

4. «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 23,4

5. «Херенвен» (Нидерланды) — 23,6

6. «Андерлехт» (Бельгия) — 23,6

7. ПСВ (Нидерланды) – 23,8

8. «Твенте» (Нидерланды) — 23,8

9. «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 23,8

10. «Спартак» (Россия) — 23,9

Самые старые

В РПЛ играет не только команда из десятки самых молодых, но одна из трех самых пожилых команд в ведущих лигах Старого Света. Средний возраст состава, который использует в своих матчах «Тамбов» — 30.5 лет, «волки» уступают только кипрскому «Анортосису» (31.3) и турецкому «Сивасспору» (31.1). Клубы из Турции вообще предпочитают доверять пожилым: обратите внимание, сколько клубов в приведенном ниже топ-10 представляют эту страну.

Топ-10 самых старых команд в двадцатке сильнейших европейских лиг:

1. «Анортосис» (Кипр) — 31,3 лет

2. «Сивасспор» (Турция) — 31,1

3. «Тамбов» (Россия) — 30,5

4. «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 30,5

5. АЕК (Ларнака, Кипр) — 30,5

6. «Денизлиспор» (Турция) — 30,4

7. «Хатайспор» (Турция) – 30,3

8. «Газиантеп» (Турция) — 30,2

9. «Антальяспор» (Турция) — 30,2

10. «Эрзурумспор» (Турция) — 30,2

«Большая пятёрка»

Англия. Самая молодая команда АПЛ — «Брайтон» (25.3), а на противоположном полюсе расположился «Кристал Пэлас» (29.2). Наставников под стать подопечным: молодых «чаек» тренирует 45-летний Грэм Поттер, в то время как полетом опытных «орлов» руководит 73-летний Рой Ходжсон. Из грандов самые молодые команду у «Манчестер Юнайтед» (25.8) и «Челси» (25.9), а вот действующий чемпион «Ливерпуль» держится в пятерке «старичков» с показателем 27.4 лет.

Испания. Близки друг к другу «Реал» (28.3) и «Барселона» (28), а возглавляют рейтинг «Валенсия» (25.2) и «Реал» Сосьедад» (25.3). Самый пожилой состав у «Уэски», которой прочат вылет в Сегунду — 29.6 лет в среднем, в конце сезона пробьют тридцатку, если не омолодятся.

Италия. «Милан» — самая молодая команда не только в Италии, но среди всех клубов пяти ведущих лиг. Средний возраст «россонери» — 24.5 года. И это несмотря на блестящего Златана Ибрагимовича, который в 39 лет полностью оправдывает свое пребывание в стартовом составе. Претендующие на скудетто «Ювентус» (28.4) и «Интер» (28.7) делают ставку на опыт, как и соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лацио», играющий составом такого же возраста, как и у «Интера». Чуть моложе «Аталанта» Алексея Миранчука — ровно 28. Ну, а главные ветераны Серии A – «Парма» (29.7).

Германия. Немецкий футбол достаточно молод, составом старше 29 лет в Бундеслиге играет только «Айртрахт» (29.3). «Бавария» поддерживает баланс — 27.3, дортмундская «Боруссия» моложе — 26, лидирующий в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» самую малость уступает «Штутгарту» — 25.1 против 24.9.

Франция. Александр Головин играет в самой молодой команде Лиги 1: «Монако» действует составом, средний возраст которого 24.7 года. У ПСЖ — 27.1 лет.

РПЛ : «Зенит» — 13-й, «Спартак» и ЦСКА — самые молодые

1. «Спартак» — 23,9 лет

2. ЦСКА — 25,1

3. «Рубин» — 25,2

4. «Химки» — 25,9

5. «Динамо» — 26,2

6. «Ротор» — 26,8

7. «Арсенал» – 26,9

8. «Ахмат» — 27,3

9. «Краснодар» — 27,4

10. «Уфа» — 27,5

11. «Ростов» — 27,8

12. «Локомотив» — 28

13. «Зенит» — 28

14. «Урал» — 28,5

15. «Сочи» — 29,8

16. «Тамбов» — 30,5