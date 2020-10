Сумасшедший удар с 56 метров, 19 голов англичан, «Реал» — последний, и другие сюрпризы еврокубков

На «Соккер.ру» итоги голевой недели в Европе. Наслаждаемся крутым футболом.

10. Гол с 56 метров в Лиге Европы

Настоящий шедевр. По точности оценке момента, скорости принятия решения и исполнению удара выстрел капитана «Омонии» и воспитанника школы «Барселона» Жорди Гомеса против ПСВ уже заслужил место в списках лучших голов года. Ханжи сразу укажут, что удар нанесли по мячу, который до этого катился, но внимательный просмотр эпизода с разных ракурсов подсказывает – есть шанс, что Гомес выбрал момент идеально, мяч как раз остановился. Гол засчитали, можно любоваться.

9. У Джеррарда 0 поражений в Европе

В прошлом туре Кемар Руф впечатлил Стивена и установил рекорд по дальности голевого удара с центра поля, который так скоро побил Гомес. Но и «Рейнджерс» успешен, как давно не был – 10 побед и 2 ничьих в чемпионате («Селтик» на втором месте, уже разок проиграл), 5 побед подряд в Лиге Европы. После погрома клуба из Гибралтара обыграли неплохих голландцев «Виллем II» и «Галатасарай». В группе тоже стартовали круто – бельгийский «Стандард» и «Лех» не остановили «Рейнджерс». Спасибо Стивену, что отбирает очки у соперников РПЛ в таблице УЕФА из Бельгии. Такими темпами точно возглавит «Ливерпуль» после Клоппа, как Юрген и мечтает.

8. Холанд отметил юбилейный матч голом

Эрлинг на этой неделе сыграл всего десятый поединок в основном раунде Лиги чемпионов, но у юного норвежца уже 12 голов. «Зенит» не стал счастливым исключением из списка жертв нападающего, Кержаков пропустил от Холанда. Форварду осталось два точных удара, чтобы войти в список 20 лучших снайперов Лиги чемпионов за последние пять лет, хотя сам дебютировал лишь в прошлом сезоне. Норвежец является единственным в рейтинге лучших, у кого меньше матчей, чем голов. Даже Кейн с феноменальной результативностью – 20 голов в 24 матчах, уступает 20-летнему игроку «Боруссии» Д по показателю гол за игру.

7. Увидели 15 ударов по воротам Нойера

Если ждали легкую победу «Локомотива» 5:0 – можете смело ругать команду. А если серьезно, то матч в Москве еще будут изучать соперники Флика. За что хвалить «Локомотив», если проиграли? За подход – Николич грамотно поработал, поменял тактику на «4-3-2-1», минимизировал фолы («Бавария» нарушала правила чаще). Если бы Смолов забил на третьей минуте, а Киммих не был в числе лучших хавбеков мира и не исполнил шикарный удар – «Локомотив» мог выиграть 2:1. Мало кто бывает настолько неудобным для «Баварии», по воротам Нойера нанесли 6 точных ударов, Мануэлю очень не понравилось, что москвичи смотрелись прилично.

6. «Милан» продлил серию без поражений

Если берем все турниры, то речь о 23 играх – и добыли 18-ю победу, причем разгромили крепкую «Спарту». А если говорим о Лиге Европы, то команда Пиоли выиграла 4 матча из 5, но в этом случае прошли «Рио Аве» в удивительной серии пенальти – победили со счетом 9:8. Возвращение Ибрагимовича помогает молодым ребятам собраться, и даже когда Златан пропускал игры из-за коронавируса – «россонери» не уступали никому, дожидались вожака. Ничья с «Ромой» со счетом 3:3 не помешала настроиться на чехов. Приятно и непривычно видеть «Милан», что идет по графику, который не видели с 90-х при Капелло. Анчелотти был успешен в ЛЧ , но в Серии А его команда уступала чаще, чем нынешний состав.

5. Англичане забили 19 голов за неделю

«Тоттенхэм» подвел, собрал два жалких точных удара в Бельгии и проиграл. А остальные клубы АПЛ выиграли свои поединки. «Ливерпуль» обыграл датчан, «Сити» взял верх в Марселе. Где именно и как набрал очки «Челси» — знаете. А МЮ грохнул «Лейпциг» 5:0, Сульшера вряд ли теперь заменят на Нагельсманна? Также есть победа «Арсенала» 3:0 в Лиге Европы – даже Пепе, которого Артета упрекнул в нестабильности, проснулся. И «Лестер» не подвел, ведь обыграл 2:1 греческий АЕК в гостях. Не всем было просто, но есть 6 побед в 7 играх.

4. У Месси 4 балла по «гол+пас» в ЛЧ

Роналду не пустили сыграть с каталонцами. И без него «Ювентус» наступил на черную полосу. А «Барселона», осчастливленная уходом Бартомеу, сумела провести сумбурный, но старательный матч в атаке против команды Пирло. Дембеле помог рикошет после крутой диагонали Месси и удачного смещения в центр. Об отмененных голах Мораты упомянем ниже, а здесь можно подчеркнуть настрой Лионеля в последнем, если верить каталонской прессе, сезоне в футболке «Барселоны». Аргентинец забил с пенальти, но еще помог его заработать правильной передачей.

3. Рэшфорд повторил подвиг Сульшера

Маркус становится знаменитостью в Великобритании за пределами футбольного поля, поскольку в период пандемии продолжает борьбу за поддержку детей из самых бедных семей – делает все, чтобы они получали бесплатные обеды. У Маркуса уже есть последователи – 8-летний мальчик Стэнли собрал немало еды для менее удачливых деток. А в футболке МЮ Рэшфорд повторил рекорд Сульшера, ведь вышел на замену на 63-й минуте, а с 74-й по 92-ю забил трижды. В 1999-м джокер Фергюсона Оле-Гуннар придумал три мяча после появления со скамейки, но достижение Маркуса круче – в ЛЧ и против полуфиналиста турнира.

2. Мората сделал хет-трик из офсайдов

Если бы «Ювентус» тренировал старший Индзаги, а не Пирло, то мог бы оценить иронию – Мората поселился в офсайде и забил три мяча в ворота «Барселоны», каждый из которых судьи отменили. Без Роналду, что повторяет опыт Дибалы – чувствует себя отлично, но живет с вирусом в организме и не имеет права выйти на поле, чтобы никого не заразить, туринская команда уступила коллективу Кумана и Месси. После игры пресс-служба «Барселоны» заявила, что в Турине хотя бы увидели G.O.A.T. (величайшего всех времен). Так себе шутка, ведь если бы Мората тоньше выбирал позицию – могли бы уступить 3:2 форварду, которого заменили в «Атлетико» на Луиса Суареса. Можете называть его АльVARо Мората:

