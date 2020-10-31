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Кондогбиа завтра пройдёт медосмотр в «Атлетико»

сегодня, 20:37

Мадридский «Атлетико» близок к завершению сделки по подписанию Жоффре Кондогбиа из «Валенсии», сообщает Cadena SER.

По информации источника, полузащитник пройдет медицинское обследование в Мадриде в воскресенье. Отмечается, что клубы пришли к соглашению о выплате 15 миллионов евро за трансфер футболиста.

Напомним, что мадридский клуб может подписать 27-летнего хавбека вне трансферного окна, так как в Испании действует правило «джокера» (клубы могут подписать одного футболиста между летним и зимним трансферным окном, если он при этом уже зарегистрирован в Ла Лиге — прим. «Соккер.ру»).

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DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:41
Добрый вечер.
1. Снимаются данные с профиля по призам уже в следующем месяце, после полного окончания игрового месяца.
2. Только работникам.
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