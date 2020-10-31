Кондогбиа завтра пройдёт медосмотр в «Атлетико»

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сегодня, 20:37

Мадридский «Атлетико» близок к завершению сделки по подписанию из «Валенсии», сообщает Cadena SER.

По информации источника, полузащитник пройдет медицинское обследование в Мадриде в воскресенье. Отмечается, что клубы пришли к соглашению о выплате 15 миллионов евро за трансфер футболиста.

Напомним, что мадридский клуб может подписать 27-летнего хавбека вне трансферного окна, так как в Испании действует правило «джокера» (клубы могут подписать одного футболиста между летним и зимним трансферным окном, если он при этом уже зарегистрирован в Ла Лиге — прим. «Соккер.ру»).