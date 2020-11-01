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01 ноября 2020, 11:58

Сообщается, что итальянские клубы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.

15 из 20 клубов Серии А не могут платить зарплаты своим игрокам. Большинство итальянских клубов имеют долги по выплате зарплат за июнь. В данный момент действует отсрочка до 16 ноября. Однако есть высокая вероятность, что эту отсрочку перенесут на декабрь.

Также правительство Италии рассматривает вариант с возможной отменой налоговых выплат, чтобы клубы платили только зарплаты игрокам, не включая налоги.

Ранее стало известно, что «Барселона» рискует стать банкротом.