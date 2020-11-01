Сообщается, что итальянские клубы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.
15 из 20 клубов Серии А не могут платить зарплаты своим игрокам. Большинство итальянских клубов имеют долги по выплате зарплат за июнь. В данный момент действует отсрочка до 16 ноября. Однако есть высокая вероятность, что эту отсрочку перенесут на декабрь.
Также правительство Италии рассматривает вариант с возможной отменой налоговых выплат, чтобы клубы платили только зарплаты игрокам, не включая налоги.
Ранее стало известно, что «Барселона» рискует стать банкротом.
https://www.youtube.com/watch?v=6PXvNMvAbmg