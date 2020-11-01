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15 из 20 клубов Серии А не могут платить зарплаты своим игрокам

01 ноября 2020, 11:58

Сообщается, что итальянские клубы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.

15 из 20 клубов Серии А не могут платить зарплаты своим игрокам. Большинство итальянских клубов имеют долги по выплате зарплат за июнь. В данный момент действует отсрочка до 16 ноября. Однако есть высокая вероятность, что эту отсрочку перенесут на декабрь.

Также правительство Италии рассматривает вариант с возможной отменой налоговых выплат, чтобы клубы платили только зарплаты игрокам, не включая налоги.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 ноября в 16:14
придётся пока не платить (
Анд-м
Анд-м
01 ноября в 15:33
Нечего, футболисты не обеднеют.
Wolf77785
Wolf77785
01 ноября в 14:54
Так вот? почему судьи не тащат ювентус, им просто не платят!
773sergeytank
773sergeytank ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
01 ноября в 14:34
Лишь бы у ливерпульки не закончились денюжки, а то прощай пенки и привет любимое место в середине таблицы.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
01 ноября в 13:56
Вот почему юве не смог обыграть Кротоне, Верону. Деньги для судей закончились)
Van Vanovich
Van Vanovich
01 ноября в 12:55
Это плохо. Европейский Футбол может загнуться. По цепочке могут пойти Чемпионат Испании и т д.
dimagas2
dimagas2
01 ноября в 12:27, ред.
Рональда уже голодает?)))
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 12:13
Так страна работает чем же платить.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 ноября в 12:12
Это точно....только в нашем Чемпе можно ничего не делая получать кучу бабок.....даже иностранцы уже этому научились....:))))
311
311
01 ноября в 12:09
Надо шмотками и тачками выдавать зарплату, заодно и средний бизнес поднимут!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
01 ноября в 12:09
У нас с этим проблем нет. Больше половины сидят на госбюджете и им плевать на выручку.
sihafazatron
sihafazatron
01 ноября в 12:04
видимо и юве перестал платить своим судьям, но это временно))
FROBI
FROBI
01 ноября в 12:03
    shlomo
    shlomo
    01 ноября в 11:59
    Печаль все это...скорей бы все закончилось
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