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«Таких матчей у меня ещё не было». Шунин — о встрече с «Тамбовом»

вчера, 16:10
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от драматичного матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Таких матчей у меня, наверное, ещё не было, чтобы быть без дела практически всю игру. Был один удар в створ ворот, а в концовке два пенальти. Если бы на 90-й минуте мне сказали, что я буду лучшим игроком матча, я бы не поверил.

Веду ли счёт отражённым пенальти? Честно говоря, нет. После того как я пропустил гол, был недоволен. Были нюансы, которые не позволили мне отбить первый мяч. Когда пропустил, были мысли, что неправильно сыграл, а когда был второй пенальти, я уже чётко понимал, что буду делать. Понятно, что без доли везения не бывает. Хорошо, что ребята сыграли на добивании и выбили мяч.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:17
Всё когда то бывает впервые.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:33
Запомнится на всю жизнь.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:15
Лихо был сюжет закручен!!!
andre_can
andre_can
вчера в 17:13
интервью, как бы о смысле...а смысл, как и деньги динамовские...продинамили...
Mangur
Mangur
вчера в 16:27
Да, нервотрепка была ещё та. Спасибо за Победу и Игру.
shlomo
shlomo ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
вчера в 16:18
Доброго времени суток!....вчера так и не зачислили очки за матч Рига - Метта/ЛУ (группа на точный счет)....наверное правила изменились...:((((
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:13
Победа полностью пренадлежит Шунину.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Все бывает впервые...
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