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«Эмоции самые положительные». Евгеньев — о попадании в сборную России

вчера, 15:45

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи Лиги Наций с Сербией и Турцией.

У нас была восстановительная тренировка сегодня утром. Она как раз закончилась, зашли в раздевалку, и тут Даниил Лесовой сказал: «Ром, нас в сборную с тобой вызвали!» Эмоции, конечно, самые положительные. Какие ещё могут быть, если вызывают в главную команду страны? В команде, конечно, поздравили, пожелали достойно представлять «Динамо» в сборной. С Черчесовым пока не общался, этот разговор ещё впереди. Что сказал Шунин? «Круто, что динамовцев в сборной становится всё больше!»

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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:41
Молодёжь нужна в сборной
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:18
Традиционно дефицитная позиция - надо пытаться подтягивать, а где-то и подталкивать молодежь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:18
Динамовцев в сборной становится больше а толку
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:59
Флаг в руки и дерзайте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:46
Динамо подтягивается!
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