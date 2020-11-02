«Эмоции самые положительные». Евгеньев — о попадании в сборную России

Защитник московского «Динамо» поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи Лиги Наций с Сербией и Турцией.

У нас была восстановительная тренировка сегодня утром. Она как раз закончилась, зашли в раздевалку, и тут Даниил Лесовой сказал: «Ром, нас в сборную с тобой вызвали!» Эмоции, конечно, самые положительные. Какие ещё могут быть, если вызывают в главную команду страны? В команде, конечно, поздравили, пожелали достойно представлять «Динамо» в сборной. С Черчесовым пока не общался, этот разговор ещё впереди. Что сказал Шунин? «Круто, что динамовцев в сборной становится всё больше!»