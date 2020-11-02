Билялетдинов: «Не должно быть вызовов в сборную России по старым заслугам»

Бывший полузащитник сборной России высказался о списке игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

Не думаю, что сейчас можно делать какие-то выводы: попал Бакаев в состав или в резерв. Кто играет, тот и будет вызываться. Забивает Заболотный, его и вызвали, чтоб доказывал за сборную. Сафонов хороший матч провёл, но с «Челси» игра была не очень. Может, ознакомительный вызов.

Наш главный тренер — бывший голкипер, так что позиция вратарей не должна обуславливаться критикой и какими-либо вопросами. Шанс получат все. Не должно быть такого, чтобы в сборную вызывали по старым заслугам.