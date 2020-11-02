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Билялетдинов: «Не должно быть вызовов в сборную России по старым заслугам»

вчера, 14:53

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о списке игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

Не думаю, что сейчас можно делать какие-то выводы: попал Бакаев в состав или в резерв. Кто играет, тот и будет вызываться. Забивает Заболотный, его и вызвали, чтоб доказывал за сборную. Сафонов хороший матч провёл, но с «Челси» игра была не очень. Может, ознакомительный вызов.

Наш главный тренер — бывший голкипер, так что позиция вратарей не должна обуславливаться критикой и какими-либо вопросами. Шанс получат все. Не должно быть такого, чтобы в сборную вызывали по старым заслугам.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:39
ну, разумеется
Заполярный
Заполярный
вчера в 18:28
Главное что бы в сборной был дюба. Там же Молдавия будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:59
А по паре удачных матчей???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 16:12
Тогда и Чалова можно попробовать
Верг
Верг ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:09
Есть кого, того же Солдмурада Бакаева, а не его бесполезного ныне брата, но игроки рубина в немилости у таракана, так как у того терки с саймановым
drug01
drug01
вчера в 15:30
В сборной должны быть только лучшие игроки
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:27
Это камень в огород Дзюбы.
beefs
beefs
вчера в 15:26
а насколько выбор велик????
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:24
Врядли в этом списке найдётся хоть один заслуженный.
shlomo
shlomo
вчера в 15:01
О как....здравая мысль пришла в голову
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:54
А кого звать?некого!
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