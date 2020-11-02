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Николич: «Москва — фантастический город, один из лучших на планете»

вчера, 13:35

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своей адаптации к жизни в России. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина.

Сначала все было странно. Я прилетел в Москву, кажется, 30 мая, когда в России уже на полную действовали COVID-ограничения. Две недели я был изолирован в отеле в центре Москвы. Таким был мой первый контакт с Россией. Но дальше я прекрасно адаптировался.

Я быстро выучил язык, могу разговаривать по-русски, для меня это крайне важно. Думаю, окружающим тоже нравится, что я относительно быстро выучил язык. Месяца за три-четыре. Могу общаться с прессой и, конечно, с игроками на родном для них языке.

Москва — фантастический город, один из лучших на планете. Во всех отношениях, включая футбол. В конце концов, последний чемпионат мира прошел в России. Может быть, здесь сейчас лучшие стадионы мира.

Каждую неделю ты можешь наслаждаться свеженьким, новым стадионом, оставшимся после чемпионата мира. На трибунах много болельщиков. Сейчас арены не заполняются из-за пандемии, но в России ходят на футбол.

Конечно, Россия и Сербия отличаются, но есть и много похожего, так что адаптироваться было совсем не сложно.

Также недавно Николич поделился мнением об игре своей команды в РПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:16
три месяца круто. в россии есть люди которые живут 30 лет и язык не могут выучить
fczpkossidspb
fczpkossidspb
вчера в 19:25
Это ты ещё в Петербурге не был!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:59
Походу он мало где бывал по свету
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:47
Нравится, похвалил и на том спасибо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:47
поди с гор спустился...
Killofwrath
Killofwrath ответ NEADEKVAT (раскрыть)
вчера в 14:31
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:26
    Молодец, в свой колодец не плюет.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:12
    Столица нашей родины как никак!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:06
    только не пей, тренер !
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 14:05
    Фантастический город за счет фантастических ресурсов всей страны.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 14:00
    Для элитки может и лучший) Гетто как гетто. Многие милионники комфортнее.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    вчера в 13:45, ред.
    Зато, Николич- фантастический м.....к, и один из худших на планете тренеров. Убить такую команду, это надо уметь....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:42
    А как же Рио-де-Жанейро???
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:38
    И самый дорогой
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