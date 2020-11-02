Жена Семака рассказала, как поддержала мужа после серии поражений «Зенита»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём инстаграме рассказала о поддержке мужа после неудачной серии петербургского клуба.
«Как вы поддержали мужа, когда „Зенит“ проиграл три матча подряд?» — спросил жену тренера один из её подписчиков.
«Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» — ответила Анна.
Напомним, что в октябре «Зенит» потерпел три поражения подряд. Сине-бело-голубые уступили «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2), затем с аналогичным счётом проиграли дома «Рубину» в 12-м туре РПЛ, после чего во 2-м туре ЛЧ потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2).
Накануне подопечные Семака прервали неудачную серию, обыграв «Химки» в 13-м туре РПЛ (2:0).
Эти три проигрыша кого то расстроили ???
Или Семак был на 100% уверен в выходе в финал ЛЧ ???
Или проигранный матч Рубину перечеркнул шансы на 3-е подряд чемпионство ???
Или Семака уволили ???
Или Газпром ушёл из спонсоров ???
Или кому то в команде понизили оклад ???
Пусть расстраиваются те, кто думает что в Зените кто то расстроен данными поражениями..)))
Эти три проигрыша кого то расстроили ???
Или Семак был на 100% уверен в выходе в финал ЛЧ ???
Или проигранный матч Рубину перечеркнул шансы на 3-е подряд чемпионство ???
Или Семака уволили ???
Или Газпром ушёл из спонсоров ???
Или кому то в команде понизили оклад ???
Пусть расстраиваются те, кто думает что в Зените кто то расстроен данными поражениями..)))
Жена Семака: "Вначале было тяжело, но сейчас я кайфую убеждать мужа в том, что так бывает..." 😂
Жена Семака: "Вначале было тяжело, но сейчас я кайфую убеждать мужа в том, что так бывает..." 😂
Гендир клоун,а тут еще и жена главного тренера,со своей поддержкой,народ до истерики доводит...))))
Гендир клоун,а тут еще и жена главного тренера,со своей поддержкой,народ до истерики доводит...))))