Жена Семака рассказала, как поддержала мужа после серии поражений «Зенита»

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вчера, 13:20

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» , в своём инстаграме рассказала о поддержке мужа после неудачной серии петербургского клуба.

«Как вы поддержали мужа, когда „Зенит“ проиграл три матча подряд?» — спросил жену тренера один из её подписчиков.

«Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» — ответила Анна.

Напомним, что в октябре «Зенит» потерпел три поражения подряд. Сине-бело-голубые уступили «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2), затем с аналогичным счётом проиграли дома «Рубину» в 12-м туре РПЛ , после чего во 2-м туре ЛЧ потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2).