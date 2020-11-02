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Жена Семака рассказала, как поддержала мужа после серии поражений «Зенита»

вчера, 13:20

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём инстаграме рассказала о поддержке мужа после неудачной серии петербургского клуба.

«Как вы поддержали мужа, когда „Зенит“ проиграл три матча подряд?» — спросил жену тренера один из её подписчиков.

«Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» — ответила Анна.

Напомним, что в октябре «Зенит» потерпел три поражения подряд. Сине-бело-голубые уступили «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2), затем с аналогичным счётом проиграли дома «Рубину» в 12-м туре РПЛ, после чего во 2-м туре ЛЧ потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2).

Накануне подопечные Семака прервали неудачную серию, обыграв «Химки» в 13-м туре РПЛ (2:0).

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
вчера в 18:13
Не ну собрание детей после 40- тут даже не уймуться, лишь в душу нагадить Зениту...., Класс такой дед один показал (за Спартак, ну показав тем самым глупость...) Когда рассмеяв ребят Ростова-прикол пиджаков , на Матч ТВ все видели... Вопрос... Сколько негатива в стране?
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 18:07
По три стакана наливала?
Давайте думать
Давайте думать ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 17:23
    Давайте думать
    Давайте думать ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Малком!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:17, ред.
    А зачем поддерживать ???
    Эти три проигрыша кого то расстроили ???
    Или Семак был на 100% уверен в выходе в финал ЛЧ ???
    Или проигранный матч Рубину перечеркнул шансы на 3-е подряд чемпионство ???
    Или Семака уволили ???
    Или Газпром ушёл из спонсоров ???
    Или кому то в команде понизили оклад ???

    Пусть расстраиваются те, кто думает что в Зените кто то расстроен данными поражениями..)))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 15:54
    Стоило бы наоборот наказать)
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:27
    Мы можем догадываться как она поддержала мужа.
    морозз
    морозз
    вчера в 15:20
    Жёны они такие, молчат молчат а потом как скажут и ахтунг!
    металлург
    металлург
    вчера в 15:03
    А если Зенит влетит 0:7 от Лацио, что вполне возможно. Тоже пройдет "что так бывает…»"?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:57
    Хорошая жена всегда знает как поддержать
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 14:52
    А лучше пригласила бы в гости Беркову чтобы поднять тонус мужа...
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 14:41
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 14:26
    Позвонила в Газпром,там всё решили.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:13
    Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» — ответила Анна.😂
    112910415
    112910415
    вчера в 14:04
    поражения сильно укрепят семью
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 13:49
    А так, надеюсь, скоро будет убеждать его после увольнения, что так бывает, "Зенит" достоин нормальной игры и нормального тренера, от "Мольде" до "Брюгге" прошло много времени, но не изменилось то, что ни там, ни тут игры не было.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 13:47
    Как там обещанный негритенок, она его усыновила-таки или нет?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 13:46
    1ила небось
    makkie
    makkie
    вчера в 13:36
    После 15-го поражения Зенита подряд.

    Жена Семака: "Вначале было тяжело, но сейчас я кайфую убеждать мужа в том, что так бывает..." 😂
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 13:33
    В среду серия продолжится!!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 13:24
    Что это?
    Гендир клоун,а тут еще и жена главного тренера,со своей поддержкой,народ до истерики доводит...))))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:22
    Главное чтобы десять раз не проиграл)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:21
    Не так поддерживают, не так.
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