Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал выход армейцев на первое место в РПЛ после победы над «Ротором» (1:0) в 13-м туре.

Если смотреть по игре, то промежуточное первое место ЦСКА — абсолютно заслуженное. Армейцы показывают очень интересный футбол, делают акцент на атаку, создают много голевых моментов, часто бьют по воротам. Я не знаю, конечно, сколько это продлится и как всё закончится. Но надеюсь, что ЦСКА останется на первом месте до конца чемпионата.