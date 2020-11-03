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Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»

сегодня, 02:33

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал выход армейцев на первое место в РПЛ после победы над «Ротором» (1:0) в 13-м туре.

Если смотреть по игре, то промежуточное первое место ЦСКА — абсолютно заслуженное. Армейцы показывают очень интересный футбол, делают акцент на атаку, создают много голевых моментов, часто бьют по воротам. Я не знаю, конечно, сколько это продлится и как всё закончится. Но надеюсь, что ЦСКА останется на первом месте до конца чемпионата.

За счёт чего такой прогресс по сравнению с прошлым сезоном? Команда стала опытнее, сыграннее. Плюс очень хорошо усилились. Всё это вместе и даёт результат. Скамейка стала объёмней, на ней находятся те футболисты, которые могут усилить игру в нужный момент и дать результат. Есть возможность варьировать состав, поэтому ЦСКА сегодня и претендует на чемпионство.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:54
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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40
Это все на воде вилами писано.Посмотрим.
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