Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»

Бывший футболист «Зенита» раскритиковал игру питерской команды.

В РПЛ для «Зенита» нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют — у них 20 равноценных футболистов. В последних матчах у «Зенита» есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое. А когда у тебя лидеры «никакие», это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

Задача Семака на игру с «Лацио» — настроить команду как на последний бой.