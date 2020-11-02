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Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»

вчера, 23:09

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру питерской команды.

В РПЛ для «Зенита» нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют — у них 20 равноценных футболистов. В последних матчах у «Зенита» есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое. А когда у тебя лидеры «никакие», это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

Задача Семака на игру с «Лацио» — настроить команду как на последний бой.

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Gahi
Gahi
сегодня в 00:58
В последних матчах игра Зенита совсем не впечатляет команда растеряла былую свежесть, в начале чемпионата здорово начали чемпионат в первых 4 туров, набрала максимальное количество очков 12, забила команда 10 мячей пропустила 2 мяча. После этого команду как будто подменили, игра стала совсем невыразительной вследствие чего в последующих 9 туров Зенит набрал 15 очков и с 27 очками делит 2-3 место со Спартаком. Последние три игры октябрьского месяца совсем провальные, проиграли дома Брюгге 1-2, Рубину 1-2, и на выезде Боруссии 2-0. Начало ноября вселило небольшой оптимизм победой над Химками 2-0, без своих лидеров атаки Дзюбы и Азмуна, а также Барриоса который остался в запасе, но так и не вышел в этом матче. Так что очень много вопросов к тренеру и к команде в целом, но особенно к лидерам? Смогут они собраться и сыграть против Лацио так, чтобы им могли простить преданные болельщики и специалисты тот спад который наблюдался у Зенита в октябре. Удачи и побед.
drug01
drug01
сегодня в 00:00
Спад бывает у всех команд
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:20
Спад у всех бывает! Ну и тренер тоже у Зенита не уровень Европы, он только для РПЛ и кубка России годится!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:16
"нет Азмуна, Дзюба сник"...ясно...понятно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:14
Спады бывают у всех...
mangox22
mangox22
вчера в 23:12, ред.
Семак скорей всего сдулся
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