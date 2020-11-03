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Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»

сегодня, 01:33

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал спад команды в октябре, когда петербургский клуб потерпел три поражения подряд.

Мы провели очень много матчей за относительно короткий промежуток. Поэтому сейчас красивая игра — не самое главное. Важнее всего очки, которые надо набирать. И уходить с ними на зимнюю паузу. По-другому нельзя, когда очень много матчей, включая матчи сборной России. В такой ситуации футболисты не могут всегда показывать прекрасный футбол. Не важно, с какой игрой добыта победа, — красота, когда такие нагрузки и перелёты, уходит на второй план. А борьба, битва за очки — на первый.

Всем немного тяжело. И это естественно. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Но в целом мы, начиная с июня, отыграли целый чемпионат. Это чувствуется. Хотя со стороны многим может показаться, что это легко: выйти на поле и просто сыграть в футбол. Но это не так. Потому и считаю, что снова говорить об игре, которую показывает «Зенит», можно будет после зимней паузы и сборов. А пока надеюсь, что победа над «Химками» послужит для нас толчком. Октябрь, ставший для «Зенита» месяцем проигрышей, надо забыть. Мы сейчас живём не прошлым, а будущим. Ноябрь начали хорошо, но как играли с «Химками», какие голы забивали — это всё забывается.

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Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 02:38
И на чемпионство тоже. Приятнее будет видеть молодой ЦСКА на 1 месте. Зениту нужно срочно омолаживаться
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:53
Насыщенный календарь наглядно продемонстрировал что у Зенита нет ни глубины состава, ни запасного плана на игру, а стало быть рассчитывать на большое количество очков тоже не приходится.
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