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Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»

сегодня, 01:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико20:55 Не начался

Бывший игрок хихонского «Спортинга» и сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча «Локомотива» с «Атлетико» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Локо» будет крайне непросто, но шансы у москвчией есть. Всё-таки настрой на таких соперников, как «Атлетико», у любого футболиста очень высок. Хочется себя проявить на его фоне, а у кого-то есть ещё и мотивация хорошо выступить на европейском уровне и заслужить предложения из топовых чемпионатов. Обычно это делается в игре с соперниками уровня «Баварии» и «Атлетико».

К тому же, в пользу «Локо» и то, что играют они в Москве, где в условиях пандемии не закрыли стадионы от болельщиков. «Атлетико», например, сейчас проводит домашние матчи при пустых трибунах, а это немного искажённый футбол. Так что не исключено, что поддержка фанатов поможет «железнодорожникам» зацепиться за очки.

«Атлетико» непросто начинал сезон: где-то повлияла несыгранность команды, кроме того, состав пополнился рядом новичков. Но команда постепенно набирает обороты и высоко идёт в чемпионате Испании. К тому же очень хорошо вписался в её ряды Луис Суарес. Он вообще отлично подходит под стиль «Атлетико» Симеоне с его очень агрессивным футболом, иногда на грани грубости. Уверен, что команда будет ещё прибавлять по ходу сезона.

Ранее о матче с «Атлетико» высказался наставник «Локомотива» Марко Николич.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 02:06
О чем это он?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Шансы всегда есть, главное правильно подходить к игре...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:24
Ещё один эксперт вылез!
David Young
David Young
сегодня в 01:24
Будет очень сложно, даже ничья в одном матче, и поражение в другом, будет неплохим результатом, учитывая разницу в классе.
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