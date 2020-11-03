Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»

Бывший игрок хихонского «Спортинга» и сборной России поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча «Локомотива» с «Атлетико» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Локо» будет крайне непросто, но шансы у москвчией есть. Всё-таки настрой на таких соперников, как «Атлетико», у любого футболиста очень высок. Хочется себя проявить на его фоне, а у кого-то есть ещё и мотивация хорошо выступить на европейском уровне и заслужить предложения из топовых чемпионатов. Обычно это делается в игре с соперниками уровня «Баварии» и «Атлетико».

К тому же, в пользу «Локо» и то, что играют они в Москве, где в условиях пандемии не закрыли стадионы от болельщиков. «Атлетико», например, сейчас проводит домашние матчи при пустых трибунах, а это немного искажённый футбол. Так что не исключено, что поддержка фанатов поможет «железнодорожникам» зацепиться за очки.

«Атлетико» непросто начинал сезон: где-то повлияла несыгранность команды, кроме того, состав пополнился рядом новичков. Но команда постепенно набирает обороты и высоко идёт в чемпионате Испании. К тому же очень хорошо вписался в её ряды Луис Суарес. Он вообще отлично подходит под стиль «Атлетико» Симеоне с его очень агрессивным футболом, иногда на грани грубости. Уверен, что команда будет ещё прибавлять по ходу сезона.