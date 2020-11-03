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Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»

сегодня, 02:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико20:55 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба с «Атлетико» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Результаты в чемпионате России удручают, но думаю, что на «Атлетико» настрой будет другой. В последние две недели насколько мне нравится игра команды в Лиге чемпионов, настолько и огорчают её выступления в национальном первенстве. По-моему, тут налицо деление матчей на важные и не очень, поэтому у «Локо» сейчас одинаковые результаты что в игре с «Баварией», что в игре с «Ротором».

Не думаю, что команда ударит в грязь лицом с «Атлетико», но вряд ли ей хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью. Слишком уж силён нынешний «Атлетико», который к тому же, скорее всего, будет играть в полную силу. В отличие, кстати, от «Баварии», игравшей вполноги и затратившей ровно столько усилий, сколько ей было нужно для победы в Москве.

Мнение о грядущей игре также высказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:06
Наумова это радует.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:24
Булем налеятся на Победу
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