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Бикфалви — лучший игрок «Урала» в октябре

вчера, 14:53

Болельщики «Урала» признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком команды по итогам октября.

Второе место в голосовании занял голкипер Илья Помазун. Замкнул тройку лучших защитник Владимир Рыков.

Напомним, что Бикфалви также становился лучшим в предыдущем месяце.

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VERSTECK
VERSTECK ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:42
подмажете арбитра, чего проще.
makkie
makkie
вчера в 15:16
Вот этого перца надо держать в следующем туре против Урала.
И придумать, как пробить Помазуна - тоже неплохо тащит, если на кураже.
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