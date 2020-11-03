Бикфалви — лучший игрок «Урала» в октябре

Болельщики «Урала» признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком команды по итогам октября.
Второе место в голосовании занял голкипер Илья Помазун. Замкнул тройку лучших защитник Владимир Рыков.
💥 Завершилось голосование по выбору лучшего игрока «Урала» в минувшем месяце. Опрос прошел в нашей группе ВКонтакте.— ФК Урал (@FCURAL) November 3, 2020
Итоги:
🥇 Эрик Бикфалви
🥈 Илья Помазун
🥉 Владимир Рыков
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Напомним, что Бикфалви также становился лучшим в предыдущем месяце.
И придумать, как пробить Помазуна - тоже неплохо тащит, если на кураже.
И придумать, как пробить Помазуна - тоже неплохо тащит, если на кураже.