РПЛ представила имена пяти претендентов на звание лучшего тренера октября

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября.
В список номинантов вошли: Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
ЦСКА за отчетный период одержал победы во всех 4 матчах, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» набрали по 2 победы и одной ничью.
При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.
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Ранее РПЛ представила претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.