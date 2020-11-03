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РПЛ представила имена пяти претендентов на звание лучшего тренера октября

вчера, 13:50

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября.

В список номинантов вошли: Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

ЦСКА за отчетный период одержал победы во всех 4 матчах, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» набрали по 2 победы и одной ничью.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.

Ранее РПЛ представила претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:41
Согласен с эмоциональной оценкой, но неплохая игра с Динамо "Загреб" не принесла результата и неизвестно как бы сложилась игра с Арсеналом если бы не достаточно спорный пенальти. Ганчаренко также располагает более мощным подбором игроков и мог дать результат в Лиге Европы. И считаю виноват Ганчаренко, что Влашича перекрыли в матче с Загребом, не придумал контрмеры. Как не хорош Хвичи - Влашич, Фернандес и Акинфеев а также молодые иностранцы внушают. Поэтому тренерскую работу Слуцкого оцениваю на более высокую оценку. М еще раз спасибо за внятные аргументы. К ЦСКА отношусь с симпатией. Желаю Ганчаренко расти как тренер.
trimetil
trimetil ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:37
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Я выразил суждение, а не вручил приз. Вы вправе рассуждать как вам будет угодно, даже выбирать лучшим тренером Вилкова, я не против.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Так же с уважением напоминаю, что ссылка "на ужасную игру в прошлом" не катит, поскольку речь идет исключительно об ОКТЯБРЕ этого года. Кроме четырех прекрасных игр в РПЛ у ЦСКА очень неплохая игра с Динамо Загреб. Мы все таки оцениваем качество игры , а не сравниваем набранные очки. Кстати и по очкам у ЦСКА 12 +2 = 14, у Зенита 7 +0 =7 ( С Семаком все понятно). И последнее. Мы оцениваем качество работы тренеров в ОКТЯБРЕ. Ганчар хорошо поработал и к качеству его работы вопросов нет. А дальше уже идут фанатские эмоции.
    trimetil
    trimetil ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Это претенденты на звание лучшего тренера в ЧР в октябре. И сюда не нужно приплетать другие матчи. А то на чей нибудь другой взгляд можно и прошлый сезон приплюсовать.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Да я как бы уже высказывался уже по этому вопросу:
    - У Слуцкого нет побед в Лиге Европы и он не играл - ноль.
    - Ганчаренко на мой взгляд пока играет со знаком минус (на мой взгляд). Нет побед в этом сезоне накладывается на ужасную игру в прошлом. Возможно, сейчас появится возможность занять первое место в Чемпионате и на Лигу Европы вообще забьют, чтобы заработать от попадания в группу Лиги Чемпионов. И последняя надежда России в Еврокубках для заработка очков превратится в пшик. Проголосовал бы за Ганчаренко, если бы у ЦСКА было хотя бы 4 очка в группе Лиге Европы сейчас. Опять же, я не настиваю, каждый должен оставаться при своем мнении. Со всем уважением.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Smoke Some Weed (раскрыть)
    вчера в 18:44
    .... лучшую игру где? В карты? Возможно
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Соглашусь при условии, что ты укажешь сколько побед у Слуцкого в ЛЕ в этом сезоне?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:22
    А Семак за что попал в этот список?!
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed
    вчера в 18:03
    Семак точно не, у него на спад идёт, Гончаренко наверное тоже, у него наоборот начинается подъем в игре команды, пока перепады ещё есть, Тедеско - всё-таки пока Спартак показывает лучшую игру
    ABir
    ABir
    вчера в 17:17
    И чего тут выбирать? И по набранным очкам и по месту в турнирной таблице только один лидер Ганчаренко. Остальные серьёзно отстали
    GrimlocK
    GrimlocK
    вчера в 17:08
    вот реально и объективно, но этой награды я достойных в этом году не вижу
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 16:29
    А разве я писал про серию в чемпионате? Думаю, что эксперты должны все-таки учитывать не только игры чемпионата РПЛ и но и игры этих команд на европейской арене так сказать товар лицом (иначе это будет несколько однобокая оценка). Да Ахмат и Рубин не играли в еврокубках, но это не снимает ответственности с Зенита и ЦСКА. На мой взгляд наш чемпионат не отражает реальной картины, а еврокубки являются лакмусовой бумажкой настоящего положения дел. А если Рубин или Ахмат попадут в еврокубки, будем судить их также через призму еврокубков. Мое личное мнение. Лично у меня отдать приз лучшему тренеру даже чемпионата из-за неудовлетворительных оценок в Европе рука бы не повернулась.
    denmig
    denmig
    вчера в 16:00
    Если чисто по очкам, то конечно картофельный папаша! А вот если нет ,то я не понимаю что здесь делает семка семак!?
    trimetil
    trimetil ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 15:49, ред.
    Это какая у Семака серия поражений в чемпионате? Ну ка, подробнее? И при чем тут отсутствие побед в ЛЕ у Ганчареко?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 15:37
    Победить должен тот тренер чья команда выступила наиболее успешно, то есть Ганчаренко.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:53
    Слуцкого на царство !
    stavr74
    stavr74
    вчера в 14:53
    Тедеско
    brauning.86
    brauning.86
    вчера в 14:33
    Леонид Слуцкий
    И да, я болею за Спартак,
    Но Доменико не смог настроить команду на Ростов - это упущение
    Семак с Гончаром показали сой уровень в ЕК
    О Талалаеве пока рано говорить
    nubom
    nubom
    вчера в 14:27
    Безусловно Леонид Слуцкий...
    particular
    particular
    вчера в 14:17, ред.
    Как мне кажется, эта категория претендентов ещё не созрела для коронования.. Не было чего-то выдающегося и стабильного, за что можно кого-то выделить по итогам месячной работы...
    makkie
    makkie
    вчера в 14:17
    Сирожа Симак заслужил)
    blitz
    blitz
    вчера в 14:15
    Ганчаренко за отчетный период одержал победы во всех 4 матчах, набрав 12 очков. Больше никому такого результата не удалось добиться.
    О чем ещё можно спорить.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:10, ред.
    Ганчаренко на первом месте в РПЛ, у ЦСКА сейчас самая классная игра......значит лучший.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 14:08
    Я бы назвал Слуцкий но мы понимаем адм нресурс и финансовые ресурсы федуна.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:06, ред.
    Семака сразу отметает за серию поражений. Тедеско все опошлил игрой с Ростовом (хоть не на тренерской скамейке, но команду не подготовил должным образом), у Гончаренко (простите, Ганчаренко) наряду с первым местом в турнирной таблице - отсутствие побед в Лиге Европы, хотя возможность была. Талалаев ставит прекрасный футбол в Ахмате, но обыграть Зенит на Откат-Арене - это подвиг для любой команды РПЛ. Отдадим пальму первенства Лене Слуцкому!
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 14:02
    Я считаю, лучшим был физрук из Питера, чья команда в последнем туре выиграла у химок без левых пендалей! Прогресс!
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 13:57
    Лёню на трон))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 13:55
    У остальных и команды сильные, поэтому такие результаты.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 13:54, ред.
    Андрей Талалаев
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