РПЛ представила имена пяти претендентов на звание лучшего тренера октября

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вчера, 13:50

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября.

В список номинантов вошли: ( ЦСКА ), («Зенит»), («Спартак»), («Рубин») и («Ахмат»).

ЦСКА за отчетный период одержал победы во всех 4 матчах, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» набрали по 2 победы и одной ничью.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.