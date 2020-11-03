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Влашич, Заболотный и Ерохин претендуют на звание лучшего игрока РПЛ октября

вчера, 12:10

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

За звание лучшего футболиста РПЛ поспорят: полузащитник «Зенита» Александр Ерохин (4 гола в 4 матчах), нападающий «Сочи» Антон Заболотный (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), форвард «Спартака» Эсекель Понсе (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Никола Влашич (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах) и хавбек «Динамо» Даниил Лесовой (3 гола в 4 матчах).

Лучший игрок будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».

Лучшим игроком в сентябре был признан Артём Дзюба.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 18:19
Звание "лучший игрок РПЛ" в руках Заболотного-лучший мем нашего футбола!!!
Supremusnick
Supremusnick
вчера в 17:03
Все достойны.Но Влашич думаю вне конкуренции.
Balash17
Balash17
вчера в 16:58
Зе легенда!))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:44
Одназначно лучшая команда это судьй а там есть Турбин думаю вне конкуренции
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 15:35
И только Влашич претендует на нормальную карьеру
pomor45
pomor45
вчера в 14:36
Ерохина не надо выбирать, а то сдуется сразу, как Дзюба. Пусть лучшим будет Влашич.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:49
Влашич однозначно лучший.
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 13:12
За- ба- лотный????? Дерево,забившее один приличный гол ?? С Влашичем кьнкурировать может только Ерохин..ну может быть еще и Джикия..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 13:11
Соглашусь, при этом отмечу, что если в сентябре лучшим был признан дзюба, то в таком опросе лучше не участвовать. Матч ТВ, считай Газпром рулит. Флаг им в руки. Мы то знаем кто лучший.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:55
Выберите Ерохина,или Зе Болотного,в утешение Миллеру и миллерятам.А мне пофиг.Хотя ясно всем,кто лучший.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:50
В справедливом обществе этот приз заслужил бы Влашич но у нас миллеры с роттенбергами могут вручить заболотному.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Какие нафик претенденты, только болотный Зе ;)
drug01
drug01
вчера в 12:21
Выбор большой пожалуй лучший Микола!
particular
particular
вчера в 12:21, ред.
Голы - это показатель полезности и соответствия атакующего игрока... Выбор лучшего игрока должен осуществляться по совокупности различных критериев... В противном случае вратарям и защитникам сложно будет стать лучшими, ибо они забивают крайне мало...

Нынче, Влашич вне конкурпнции...
alex074
alex074
вчера в 12:15
Влашич больше всего заслуживает это условное звание.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:15
Николай получит,он лучший на сегодня!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 12:11
Влашичу отдадут, заслужил!
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