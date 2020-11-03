Влашич, Заболотный и Ерохин претендуют на звание лучшего игрока РПЛ октября

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вчера, 12:10

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

За звание лучшего футболиста РПЛ поспорят: полузащитник «Зенита» (4 гола в 4 матчах), нападающий «Сочи» (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), форвард «Спартака» (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах) и хавбек «Динамо» (3 гола в 4 матчах).

Лучший игрок будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».

Лучшим игроком в сентябре был признан Артём Дзюба.