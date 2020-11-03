Влашич, Заболотный и Ерохин претендуют на звание лучшего игрока РПЛ октября

Российская Премьер-Лига назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.
За звание лучшего футболиста РПЛ поспорят: полузащитник «Зенита» Александр Ерохин (4 гола в 4 матчах), нападающий «Сочи» Антон Заболотный (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), форвард «Спартака» Эсекель Понсе (3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Никола Влашич (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах) и хавбек «Динамо» Даниил Лесовой (3 гола в 4 матчах).
Лучший игрок будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».
Лучшим игроком в сентябре был признан Артём Дзюба.
Нынче, Влашич вне конкурпнции...
Нынче, Влашич вне конкурпнции...