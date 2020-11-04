Вернер: «Хаверц — один из самых талантливых игроков в мире»

Форвард «Челси» похвалил своего одноклубника .

Я хорошо знаю Кая, это один из самых талантливых игроков в мире. Он еще молод, ему только 21 год, Он еще многому может научиться, но он уже сейчас демонстрирует очень зрелый футбол.

Мы много говорим об адаптации, ему тут очень нравится. Он уже не раз проявлял свои сильные стороны и показывал, что может дать команде. Каю очень важно забивать, но вы сами видите во время матчей, что дело не только в голах – он может делать ключевые передачи и создавать моменты для других. Он очень талантлив и будет становиться все лучше с каждой игрой.