Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»

Экс-наставник «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.

В «Зените» тяжёлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.

Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещё и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.