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Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»

сегодня, 17:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.

В «Зените» тяжёлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.

Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещё и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.

«Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещё молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов? Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:13
Пессимизм из Властимила так и прет. А может на место Семака себя предлагает???
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:30
Хоть Короновирус за нас.
протон1
протон1
сегодня в 19:20
зенит проиграет. вот чует мое сердце.
viv
viv
сегодня в 18:41
Зенит без админресурса слаб в ЛЧ.
grazie100
grazie100 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:39
Нет, не про себя , он сказал с опытом игры в Еврокубках.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 18:37
прикол в том что этот лацио одолел боруссию ,а боруссия как известно поимела нашего чемпиена так что шанс не велик, типо все оптимисты
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:29
Ещё один пессимист...
alex074
alex074
сегодня в 18:16
Тем не менее, в еврокубках, нужно поддерживать российские клубы, независимо какой принадлежности они бы не были.
sir_Alex
sir_Alex ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
сегодня в 18:13
Даже каналья не рассчитывает!
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 18:11
А кто то рассчитывает?
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 18:06
Обычно так и одерживают победы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:03
Никто и не расстроится, что ты не рассчитываешь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:38
Прям с языка снял! Сказалточно так,как я думаю!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:37, ред.
Хитрый жук Властимил... Вот и себя предложил)))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:36
По любому болеть будем...
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 17:35
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