Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду не уважает партнёров по команде»

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сегодня, 17:19

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал нападающего туринского клуба .

Он необразованный человек. Роналду живёт в Италии уже два года, но он ещё не научился говорить на нашем языке. Он разговаривает на испанском. Криштиану не уважает своих товарищей по команде и итальянцев.

Бруно выступал за «Ювентус» с 1987 по 1990 год. Паскуале считается одним из самых жестких защитников в истории итальянского футбола, получил прозвище «O 'animale», что в переводе с неаполитанского означает «животное». Ему принадлежит рекорд самой длительной по времени дисквалификации. В общей сложности Бруно пропустил более 50 туров из-за полученных жёлтых и красных карточек.

Ранее защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Химках» на правах аренды, рассказал о том, как ему игралось против Криштиану Роналду.