Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду не уважает партнёров по команде»

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.
Он необразованный человек. Роналду живёт в Италии уже два года, но он ещё не научился говорить на нашем языке. Он разговаривает на испанском. Криштиану не уважает своих товарищей по команде и итальянцев.
Бруно выступал за «Ювентус» с 1987 по 1990 год. Паскуале считается одним из самых жестких защитников в истории итальянского футбола, получил прозвище «O 'animale», что в переводе с неаполитанского означает «животное». Ему принадлежит рекорд самой длительной по времени дисквалификации. В общей сложности Бруно пропустил более 50 туров из-за полученных жёлтых и красных карточек.
Ранее защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Химках» на правах аренды, рассказал о том, как ему игралось против Криштиану Роналду.
В том что он не говорит на итальянском?
Абсурд какой то.....
В том что он не говорит на итальянском?
Абсурд какой то.....
смысл ему учить итальянский если он там ненадолго)
смысл ему учить итальянский если он там ненадолго)
И как после этого тебе верить?🤔
И как после этого тебе верить?🤔
Как футболист он может и хорош, но как человек так себе...
Как футболист он может и хорош, но как человек так себе...