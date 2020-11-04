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Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду не уважает партнёров по команде»

сегодня, 17:19

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

Он необразованный человек. Роналду живёт в Италии уже два года, но он ещё не научился говорить на нашем языке. Он разговаривает на испанском. Криштиану не уважает своих товарищей по команде и итальянцев.

Бруно выступал за «Ювентус» с 1987 по 1990 год. Паскуале считается одним из самых жестких защитников в истории итальянского футбола, получил прозвище «O 'animale», что в переводе с неаполитанского означает «животное». Ему принадлежит рекорд самой длительной по времени дисквалификации. В общей сложности Бруно пропустил более 50 туров из-за полученных жёлтых и красных карточек.

Ранее защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Химках» на правах аренды, рассказал о том, как ему игралось против Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут ответ Anton Hohlov (раскрыть)
сегодня в 22:38
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 22:13
    Необразованный , низкокачественный, эгоист, с завышенным самомнением и полный неадекват , хотя есть и положительные моменты :дельфин, лгбтшник, любит шампунь
    Footbolista
    Footbolista ответ ZjzoRe (раскрыть)
    сегодня в 22:06, ред.
    Различия понятны)...но когда я говорил с итальянцами по испански проблем с коммуникацией не было...вероятно у Роналду их тоже нет...
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    не совсем, это как русский и болгарский или польский - суть уловить можно, многие слова похожи, но коммуникацию установить сложно, разные правила грамматические, разное построение предложений, разное произношение
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    сегодня в 21:42
    Он и без итальянского всю команду на себе тянет
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:40
    гол на любом языке гол.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:37
    даже Суарес решил не ломать свой язык итальянским. Хотя испанский и португальский это романская группа,учить язык это как русскому украинский или белорусский. В принципе не так сложно,как китайский.
    калач
    калач
    сегодня в 21:23
    Рон в Италии случайный пассажир. Пришел обобрать Юве и назад в Испанию. С итальянским нет смысла даже напрягаться
    feris1
    feris1
    сегодня в 21:11
    А в чём Рон не уважает товарищей по команде?
    В том что он не говорит на итальянском?
    Абсурд какой то.....
    zooveterinar
    zooveterinar ответ RamonCSKA (раскрыть)
    сегодня в 21:09
    Согласен,еще мне кажется,что не место ему в юве, в реале смотрелся как то,в манч.юнт. тоже неплохо,а вот в юве!!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 21:04
    Петух гамбургской, нарцис недоудобренный!!! Конечно ,как футболист,он первокласный,такую физику поддерживать,уже не молодой ,мастер высшего класса,за это уважаю,но как человек по-ходу с дермицой, не мне судить,но.....
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 20:48
    Брюс всемогущий
    Graceful 713
    Graceful 713 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 20:41
    А про Зенит тоже много че толкуют к примеру. Шлюба 18, Азмун пробитый. ГазМяс какой-то
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 20:40
    А ты с ним играл раз так утверждаешь? Вот если бы играл, я бы еще поверил) А так это всего лишь пустой треп.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 20:37
    Это звёдздный COVID - 20....
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:33
    Бруно обыкновенно завидует.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 20:30
    То что Роналду эгоист, так это не новость, а то что не знает итальянского, так на кой чёрт забивать ему не самым популярным языком в мире свою голову, если он знает языки на которых может спокойно общаться почти в любой точке планеты.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 20:08
    На каталонском языке заговорил
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 20:06, ред.
    у Роналду 70 титулов?если бы речь о Челси шла,то можно было согласиться
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 20:02
    вообще ему Италия должна быть благодарна, до Роналду в Италии звёзд такого уровня давно не было, он увеличил посещаемость всех матчей юве, в каждой провинции на матче с юве стали скупать билеты, чтобы посмотреть на звезду мирового футбола
    смысл ему учить итальянский если он там ненадолго)
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 19:14
    Ты это про Роналду? Ну да. Даже короной типа переболел, ради пиара.
    Медив
    Медив
    сегодня в 19:06
    Так это в Юве должны были выучить португальский... А куле они думали, у чувака больше титулов, чем у Ювентуса. Как бы понятно, кто должен прогнуться
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 18:47
    Он обвинил человека, знающего 3 языка, в неуважении к другим за то, что тот в 33 года не стал учить ещё один? Гениально
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 18:36
    За этим не надо специально следить, об этом толкуют из каждого утюга. При этом мне по барабану, сколько у него детей или любовниц (любовников?), каким образом их заделали и кто выносил. Впрочем ты можешь не верить и этому. Кста, я сомневаюсь, что отвечал тебе когда нибудь. Может, давно, или кто-нить из нас запамятовал...
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 18:33
    старик хочет чтобы о нем говорили)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:29
    А что касается слов этого Паскуаля, то на это не нужно обращать внимание. Пусть тогда итальянцы учат английский, если на то пошло. Английский и ведь международным языком считается, так? Какие языки самые распространенные в мире? Насколько мне известно, это арабский, английский, испанский и португальский. А живое пусть молчит! Если что-то не так, у Ювентуса есть свои люди в клубе. Бруно это уже прошлое!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:27
    А оно ему надо?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 18:24
    Сказал персонаж, который недавно писал мне, что не следит за этими людьми!
    И как после этого тебе верить?🤔
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:18
    Роналду просто нарцисс чистой воды. Не он для команды, команда для него. Ему подбираются удобные партнёры, он бьёт пенальти во всех командах, его выдвигают на всевозможные призы и категории. Если какую то категорию он не выигрывает, придумают специально для него. Он привык, что мир крутится вокруг него. Если ЗМ вручают не ему, он не приедет на эту церемонию. Если кто-то зарабатывает больше него, он сильно расстроится.
    Как футболист он может и хорош, но как человек так себе...
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 17:56
    А тебя видать в детстве не научили с уважением относится к сопернику.
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