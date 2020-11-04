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Мостовой: «У „Зенита“ денег много, а результата не добиваются»

вчера, 23:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио» (1:1).

Приехал ослабленный «Лацио», благодаря своевременным заменам выправил игру. И был даже близок к победе. И это ослабленный «Лацио». А «Зениту» пока тяжело даётся Лига чемпионов. Почему тяжело? Наверное, надо задать этот вопрос главному тренеру. Денег много, команда зарабатывает много. И из года в год не добивается результата.

Но самая ключевая — следующая игра. Поэтому шансы у «Зенита» пока не потеряны. У команды все условия есть.

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Тео Джонс
Тео Джонс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:04, ред.
Ты путаешь понятия (или просто же пытаешься оправдать, то что неоправданно никак) бюджет клуба, и трансферная стоимость футболистов. Бюджет итальянцев не позволяет покупать игроков по 30-50 лям, они еле удержали своих лидеров, о бюджете Брюгге думаю и так все понятно. Так что это факт, а не наивное высказывание.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 12:43
Вывод такой , надо выделить бомжам ещё 700-800мл. уе и тогда они попрут , может быть . Какие проблемы , поднять цену на газ % на 10 , делов то , и Зеня может быть выйдет из группы .
Лакшери
Лакшери ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:55
На защитников вообще в такой ситуации нет смысла смотреть, команда по 80 минут за матч обороняется, впереди стоит дерево и орёт на всех вокруг. Откуда там у Ловрена и того же Барриос появится мотивация? Матч - 2 так отыграть и уже все понятно. Они же тоже не дураки, все видят. Они пашут в обороне, а впереди 0. Обсалбтный 0. Там никто не забьёт, там мяч не держится...игроки элементарно не двигаются впереди, они даже не открываются, сразу стоят и держат соперников, которые в данный момент без мяча, мы даже владея мячом обороняемся
Давайте думать
Давайте думать ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 00:43
Малком то ли русскую зиму боится , то ли ЛЧ, вечно в лазарете, как оценить игрока? Дриусси может быть и не правильно использует Семак. Сантос ошибается и в РПЛ. Ловрен такой же, даже скажем , не хотит на полную самоотдачу играть, а зачем? Кузяев и Оздоев из года в год только будут худе играть!!! Так же можно говорить и о Юрке Ковтуне, Романцев его не правильно использовал, а так игрок мирового масштаба был))) после ЛЧ гоните Семака не зависимо от результата!!! Тогда посмотрим на сильные стороны игроков
12й игрок
12й игрок
сегодня в 00:41
А чтоли деньги на поле выходят, или я че пропустил?
Лакшери
Лакшери ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:24
Ты не видишь игроков исходя из общей картины игры которую ставит тренер, конечно так они все выглядят серо.но если индивидуально смотреть то Азмун, Ракицкий, Ловрен, Малком, Барриос, Дуглас Сантос это норм игроки, а ещё есть Оздоев который тоже может хорошо играть, Мостовой способный парень, Круговой, Кузяев. тот же Караваев прийдя в Зенит сбавил. В общем игроки приходя в Зенит, к этому тренеру деградируют, Дриусси вообще непонятно во что играет у Семака. Он вроде нападающий, а бегает по всему полю и за Дзюбой косяки исправляет и носится за троих при прессинге, естественно он как нап остановился в развитии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:24
Какое наивное высказывание........

По сравнению с кем "у Зенита много денег"..????

В РПЛ может Зенит и богатый....
А в Европах - (в условном Лацио 3 игрока стоят дороже чем 26 игроков Зенита) - он и не выглядит богатым....ни разу....

Странное высказывание Мостового.....
Если ты первый парень на деревне на условной "Ниве" - это же не значит что ты будешь "королём дорог" в большом городе....))

"Много денег" - понятие относительное......
Давайте думать
Давайте думать ответ andreas88 (раскрыть)
сегодня в 00:06
А.Мостовой свои моменты как раз-таки и реализовывал))
Давайте думать
Давайте думать ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 00:03
Лесовой? Круговой!!!
Давайте думать
Давайте думать ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 00:01
Согласен со всем ниже перечисленным, окромя " Норм игороков" назови этих норм игроков? Барриос, Мостовой(есть надежда) да Жирков в 37 лет топчет газон. Все!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:57
Мостовой, как минимум не точен. Зенит "много не зарабатывает". Зенит не много а очень много получает из госбюджета. А зарабатывать и получать это разные вещи. И, наконец, лозунг Зенита "Денег много, ума не надо работает безотказно.
andreas88
andreas88
вчера в 23:56
Если бы ты урод свой момент в начале второго тайма реализовал, римляне уже не отыгрались бы.
Лакшери
Лакшери
вчера в 23:50
Во первых у команды нету квалифицированного тренера. Причём раньше было наоборот, набрали сброд для Манчини. Сейчас есть норм игроки, а тренер 0. Во вторых сейчас у Зенита не меньше потерь чем у Лацио, почему он об этом не говорит. В третьих денег много, но люди управляющие клубом в футболе не разбираются, они знакомы с футболом поверхностно и врятли серьёзно относятся к клубу, ощущение что это просто игрушка для них
viv
viv
вчера в 23:42
У Газпрома все деньги ушли на жеребьёвку для Зенита. На большее не хватило.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 23:37
Ослабленный Лацио ,Мост ,ты серьезно?...а Зенит прям сильнейший состав выставил,без (азмуна,малкома,Дриусси),ладно,зато пацанов обкатаем(мостовой,лесовой)...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:28
Условия-то есть,только вот насчет шансов-большие сомнения..(
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:26
Деньги решают не всё.
112910415
112910415
вчера в 23:19
как смогли
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:11
Деньги есть ума не надо!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:10
Нужная победа упущена, опять не сдюжили, хотя возможность была. Александр не зарабатывают они, а получают, необоснованно много получают.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:05
    Просто они кривоногии
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:03
    «Но самая ключевая - следующая игра»
    Ахахах....
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