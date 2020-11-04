Мостовой: «У „Зенита“ денег много, а результата не добиваются»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио» (1:1).

Приехал ослабленный «Лацио», благодаря своевременным заменам выправил игру. И был даже близок к победе. И это ослабленный «Лацио». А «Зениту» пока тяжело даётся Лига чемпионов. Почему тяжело? Наверное, надо задать этот вопрос главному тренеру. Денег много, команда зарабатывает много. И из года в год не добивается результата.

Но самая ключевая — следующая игра. Поэтому шансы у «Зенита» пока не потеряны. У команды все условия есть.