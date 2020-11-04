Мостовой: «У „Зенита“ денег много, а результата не добиваются»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио» (1:1).
Приехал ослабленный «Лацио», благодаря своевременным заменам выправил игру. И был даже близок к победе. И это ослабленный «Лацио». А «Зениту» пока тяжело даётся Лига чемпионов. Почему тяжело? Наверное, надо задать этот вопрос главному тренеру. Денег много, команда зарабатывает много. И из года в год не добивается результата.
Но самая ключевая — следующая игра. Поэтому шансы у «Зенита» пока не потеряны. У команды все условия есть.
По сравнению с кем "у Зенита много денег"..????
В РПЛ может Зенит и богатый....
А в Европах - (в условном Лацио 3 игрока стоят дороже чем 26 игроков Зенита) - он и не выглядит богатым....ни разу....
Странное высказывание Мостового.....
Если ты первый парень на деревне на условной "Ниве" - это же не значит что ты будешь "королём дорог" в большом городе....))
"Много денег" - понятие относительное......
По сравнению с кем "у Зенита много денег"..????
В РПЛ может Зенит и богатый....
А в Европах - (в условном Лацио 3 игрока стоят дороже чем 26 игроков Зенита) - он и не выглядит богатым....ни разу....
Странное высказывание Мостового.....
Если ты первый парень на деревне на условной "Ниве" - это же не значит что ты будешь "королём дорог" в большом городе....))
"Много денег" - понятие относительное......
Ахахах....
Ахахах....