Наумов: «Продление контракта с Миранчуком — лучшее решение Кикнадзе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта с полузащитником .

Лучшее ли это менеджерское решение Кикнадзе? Да, бесспорно. Потому что Миранчук выходит на ведущие роли в команде. Продление — это логичный и хороший ход со стороны «Локомотива».

Антон прибавляет. Он выглядит не хуже брата. И в юношеские времена был не хуже. Хотя, думаю, что за Лешу продешевил «Локомотив». Порядка 20 миллионов можно за них просить и прописывать в контракте.

До какой трансферной суммы реально развить Антона? Трудно сказать. Дело в том, что наши футболисты недооценены. Сказывается неумение многих клубов и агентов работать на рынке. К примеру, если такой игрок в Европе стоит гораздо дороже, то у нас, к сожалению, из-за того, что игрок российский — цена снижается. Главное, чтобы было комфортно от этого контракта и футболисту, и клубу. Вот это важно.

Говорить о каких-то конкретных деньгах сейчас не приходится. А вот то, чтобы он попал в хороший европейский клуб, где заиграет — вот это было бы здорово для Антона.

То, что Алексея продали очень дешево — это однозначно. 14 миллионов — это не та сумма. Он стоит гораздо дороже. Неслучайно, в «Аталанте» говорят, что это выгодное приобретение. Он перспективный, креативный, молодой игрок, многое умеет. Конечно, цена должна была быть выше.