Артета: «Очень доволен выступлением молодых игроков „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал домашнюю победу над «Мольде» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Когда вы уступаете 0:1 в домашнем матче с организованной командой, это опасно. Но я всегда сохранял уверенность, в итоге мы забили 4 мяча, и мне очень понравилось наш настрой.

Я очень доволен моими молодыми игроками. Я стараюсь показать им своё доверие, они должны верить, что будут получать возможности, и вы можете наблюдать, какие характер и качество они вкладывают в свою игру.