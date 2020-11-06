ГлавнаяНовости

Артета: «Очень доволен выступлением молодых игроков „Арсенала“»

сегодня, 06:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб МольдеМольдеМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнюю победу над «Мольде» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Когда вы уступаете 0:1 в домашнем матче с организованной командой, это опасно. Но я всегда сохранял уверенность, в итоге мы забили 4 мяча, и мне очень понравилось наш настрой.

Я очень доволен моими молодыми игроками. Я стараюсь показать им своё доверие, они должны верить, что будут получать возможности, и вы можете наблюдать, какие характер и качество они вкладывают в свою игру.

Все новости
Флик: «У „Боруссии“ Дортмунд одна из лучших линий обороны в Бундеслиге»
Сегодня, 14:07 Комментарии0
Лаудруп: «Не верю, что Эриксен тактически не подходит „Интеру“»
Сегодня, 13:58 Комментарии3
Кьер: «Мы проиграли, но катастрофы не произошло»
Сегодня, 13:38 Комментарии4
Кейн: «Время, проведённое в „Лестере“, было самым тяжелым в моей карьере»
Сегодня, 11:52 Комментарии2
Лэмпард: «Я очень доволен Абрахамом»
Сегодня, 10:25 Комментарии4
Ярошик: «Поражение ЦСКА от „Фейеноорда“ — ещё не трагедия»
Сегодня, 09:17 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:32
Небольшие сомнения все же были.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Старается омолодить состав
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:36
Тренер доволен игроками.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100