Пиоли: «Впервые за долгое время в игре „Милана“ преобладал негатив»

Главный тренер «Милана» прокомментировал домашнее поражение от «Лилля» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Нам противостояла сильная команда, но мы сами усложнили себе жизнь. Мы неплохо вошли в игру, но я думал, что мы будем представлять большую опасность в атаке, тогда как нам не удалось создать достаточного количества моментов.

Впервые за долгое время в нашей игре преобладал негатив, а не позитив. Мы не были самими собой и допустили ошибки в матче, где этого делать нельзя, потому что «Лилль» из тех команд, что воспользуются вашими ошибками.

Я тренер этой команды, я готовил её к матчу и могу заверить вас, что никакой недооценки не было, как и неправильного настроя. Это просто не наш день, и он станет для нас уроком.

Полагаю, что счёт достаточно неприятный, но мы знали, что группа будет ровной. Мы готовы к следующим трём матчам.