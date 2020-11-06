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Пиоли: «Впервые за долгое время в игре „Милана“ преобладал негатив»

сегодня, 04:39
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнее поражение от «Лилля» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Нам противостояла сильная команда, но мы сами усложнили себе жизнь. Мы неплохо вошли в игру, но я думал, что мы будем представлять большую опасность в атаке, тогда как нам не удалось создать достаточного количества моментов.

Впервые за долгое время в нашей игре преобладал негатив, а не позитив. Мы не были самими собой и допустили ошибки в матче, где этого делать нельзя, потому что «Лилль» из тех команд, что воспользуются вашими ошибками.

Я тренер этой команды, я готовил её к матчу и могу заверить вас, что никакой недооценки не было, как и неправильного настроя. Это просто не наш день, и он станет для нас уроком.

Полагаю, что счёт достаточно неприятный, но мы знали, что группа будет ровной. Мы готовы к следующим трём матчам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:36
Нужное поражение - опустит игроков с небес, а то уже за скудетто говорить начали.
Государев Резерв_2
Государев Резерв_2
сегодня в 08:06
Очевидно, что Пиоли не интересен этот третьесортный турнир, он там эксперименты с срставом и схемами проводит. В кои-то веки лидируют в чемпионате, на него и будет упор.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:01
Да норм. «Лилль» на подъеме. «Милан» играл половиной состава. Надо делать выводы, исправлять ошибки и включиться в Серии А.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:22
Не всегда же выигрывать
Gahi
Gahi
сегодня в 04:53, ред.
У каждой команды бывает спад, особенно после таких нагрузок. Но Милан справиться с этими проблемами. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 04:51
Счет не просто неприятный, он неприличный.
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