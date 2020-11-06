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Моуриньо: «Некоторые своей игрой за команду просто не дают шанса другим»

сегодня, 01:20
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)1 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Лудогорцем» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что для некоторых игроков «шпор» место в составе незыблемо.

Я всегда ожидаю от игроков максимума, поэтому я всегда требователен. В этом матче были вещи, которыми я недоволен.

Есть игроки, которые своим выступлением не оставляют шанса другим занять их место в составе. Потому что они очень, очень сильны на поле.

Те, кто не играет регулярно, должны понимать, что каждая минута на поле — шанс проявить себя, насладиться игрой и выложиться по максимуму.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:53
Алли нет играет не потому что Ло Сельсо и Н'Домбеле не оставляют ему шанса, а потому что в такой схеме его позиции просто нет на поле.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:28
Кто лучший тот и играет.
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